गाडरवारा NTPC प्लांट की बढ़ेगी पावर, प्रोड्यूस होगी 3200 मेगावाट बिजली, फायदे में मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश को मिलेगी एकस्ट्रा बिजली, नरसिंहपुर के गाडरवारा NTPC प्लांट की दोगुनी होने जा रही क्षमता, 3200 मेगावाट बिजली उत्पादन की तैयारी. रिपोर्ट-विश्वजीत राजपूत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 2:22 PM IST
नरसिंहपुर: मध्य प्रदेश में उद्योग, खेती और घरेलू उपयोग के लिए बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में नरसिंहपुर के गाडरवारा में स्थित एनटीपीसी (NTPC) का सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रदेश की बिजली जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वर्तमान में इस प्लांट की स्थापित क्षमता 1600 मेगावाट है. मध्य प्रदेश को इसमें से लगभग 823 मेगावाट बिजली का आवंटन बताया जाता है. अब प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 3200 मेगावाट करने की तैयारी है. इसके लिए 800-800 मेगावाट की दो नई यूनिट स्थापित की जा रही हैं. नई यूनिट को स्थापित करने में 20445 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है.
20,445 करोड़ रुपए खर्च कर क्षमता करेगी दोगुनी
गाडरवारा बिजली घर की क्षमता बढ़ाने के लिए एनटीपीसी करीब 20,445.69 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है. कंपनी के बोर्ड ने 5 नवंबर 2024 को इस निवेश को मंजूरी दी थी. दूसरे चरण में 800-800 मेगावाट की दो नई यूनिट स्थापित की जा रही हैं. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 30 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना पर अब तक 2,777.19 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. तीसरी यूनिट सितंबर 2029 और चौथी यूनिट मार्च 2030 तक शुरू करने का लक्ष्य है. इसके बाद गाडरवारा बिजली घर की कुल उत्पादन क्षमता 3200 मेगावाट हो जाएगी.
2014 में रखी गई थी आधारशिला
NTPC गाडरवारा परियोजना की आधारशिला 19 फरवरी 2014 को तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रखी थी. शुरुआती परियोजना में 800-800 मेगावाट की दो यूनिट शामिल थीं. इसे पश्चिमी क्षेत्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने वाली क्षेत्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया. केंद्र सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, "परियोजना से बनने वाली बिजली का 50 प्रतिशत मध्य प्रदेश को देने का प्रावधान किया गया था. शेष बिजली पश्चिमी क्षेत्र के अन्य राज्यों को मिलनी थी. इसका स्पष्ट मतलब है कि मध्य प्रदेश को 3200 मेगावाट की क्षमता वाले प्लांट से 1600 मेगावाट बिजली मिलती रहेगी, इससे मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ेगी."
गाडरवारा में ही क्यों स्थापित किया गया प्लांट
परियोजना के लिए गाडरवारा क्षेत्र का चयन पर्याप्त जमीन, पानी की उपलब्धता और बिजली परियोजना के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया. NTPC की पर्यावरण मंजूरी और परियोजना दस्तावेजों में नर्मदा नदी और नर्मदा की सहायक नदी शक्कर से पानी लिया जा रहा है. प्लांट के लिए गंगई, उमरिया, मेहराखेड़ा, चोरबरहेटा और डोंगरगांव सहित आसपास के गांवों की जमीन का उपयोग किया गया.
दूसरे चरण में 3200 मेगावाट होगी कुल क्षमता
एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर गाडरवारा स्टेज-2 को 1600 मेगावाट क्षमता वाली निर्माणाधीन परियोजना के रूप में दर्ज किया गया है. इसके लिए 800-800 मेगावाट की दो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जा रही है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28 मई 2025 को इस विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी जारी की थी.
अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक कैसे काम करती है?
इस तकनीक में कोयला जलाकर पानी को 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और अत्यधिक दबाव पर भाप में बदला जाता है. यह भाप टरबाइन को घुमाती है, जिससे जनरेटर बिजली पैदा करता है. परंपरागत तकनीक की तुलना में इसमें भाप का तापमान और दबाव अधिक होता है. इससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है और कम कोयले में ज्यादा बिजली बनाई जा सकती है.
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केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में दिए जवाब में बताया था कि परियोजना में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से 1191 स्थानीय युवाओं को संविदा रोजगार दिया गया है. इसके अलावा निर्माण कार्य, परिवहन, सुरक्षा, सफाई, तकनीकी रखरखाव, खानपान और अन्य सेवाओं में भी स्थानीय लोगों को काम मिला है. प्लांट के विस्तार से निर्माण और संचालन से जुड़ी गतिविधियों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है.