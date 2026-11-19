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गाडरवारा NTPC प्लांट की बढ़ेगी पावर, प्रोड्यूस होगी 3200 मेगावाट बिजली, फायदे में मध्य प्रदेश

गाडरवारा एनटीपीसी प्लांट से 3200 मेगावाट बिजली उत्पादन ( Phtot Source: GADARWARA NTPC PLANT )

नरसिंहपुर: मध्य प्रदेश में उद्योग, खेती और घरेलू उपयोग के लिए बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में नरसिंहपुर के गाडरवारा में स्थित एनटीपीसी (NTPC) का सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रदेश की बिजली जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वर्तमान में इस प्लांट की स्थापित क्षमता 1600 मेगावाट है. मध्य प्रदेश को इसमें से लगभग 823 मेगावाट बिजली का आवंटन बताया जाता है. अब प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 3200 मेगावाट करने की तैयारी है. इसके लिए 800-800 मेगावाट की दो नई यूनिट स्थापित की जा रही हैं. नई यूनिट को स्थापित करने में 20445 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है.

20,445 करोड़ रुपए खर्च कर क्षमता करेगी दोगुनी