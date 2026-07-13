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अटेंशन ऑल पेसेंजर, मध्य प्रदेश के 9 रेलवे स्टेशनों पर 24X7 इंक्वारी फैसिलिटी

लिहाजा 20 जुलाई, 2026 से इंदौर, रतलाम, उज्जैन, दाहोद, नीमच, चित्तौड़गढ़, देवास, नागदा व डॉ. अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशनों पर पूछताछ केंद्रों का संचालन हैदराबाद की मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 24 घंटे किया जाएगा. इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर एजेंसी का चयन कर लिया गया है. कार्य प्रारंभ होने से पहले एजेंसी के सभी कर्मचारियों को रेलवे के पूछताछ केंद्रों के संचालन, यात्री सहायता एवं संबंधित प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और त्वरित सेवा मिल सके.

रेलवे स्टेशनों पर अधिकांश समय खाली पड़े रहने वाले इंक्वारी काउंटर पर अब रात में भी स्टाफ तैनात रहेगा. दरअसल, रेलवे में यात्री सुविधाओं के विस्तार के चलते अब रतलाम मंडल के प्रमुख 9 स्टेशनों पर दिन के अलावा रात में भी इंक्वारी काउंटर खुले रहेंगे. रेलवे ने अब इंक्वारी काउंटरों का कामकाज आउटसोर्सिंग को दिया है. जिससे यात्रियों को 24 घंटे सुविधा मिल सकेगी. पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने अपने 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थित 10 पूछताछ काउंटरों के संचालन को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है.

इंदौर: रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए नया कदम उठाया है. बताया जा रहा है कि रेलवे के इंक्वारी काउंटर पर अब कर्मचारी नदारद नहीं रहेंगे. दरअसल रतलाम मंडल के प्रमुख 9 स्टेशन पर अब 24 घंटे और सातों दिन रेलवे इंक्वारी सेवा सुचारू रहेगी. जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की सहायता असानी से उपलब्ध हो सकेगी.

पूछताछ केंद्रों को आउटसोर्स करने का फैसला

वर्तमान में इन पूछताछ काउंटरों पर टिकट चेकिंग एवं रिजर्वेशन कैडर के 37 रेल कर्मचारी कार्यरत हैं. यहां मुख्य रूप से यात्रियों को आमने-सामने जानकारी देना, कोच गाइडेंस डिस्प्ले का संचालन व ट्रेनों की घोषणाएं (अनाउंसमेंट) जैसे गैर-नकद काम किए जाते हैं. दूसरी ओर टिकट चेकिंग कैडर में बड़ी संख्या में खाली पद होने के कारण इन कर्मचारियों की आवश्यकता ट्रेनों और टिकट जांच कार्यों में महसूस की जा रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए मंडल प्रशासन ने पूछताछ केंद्रों के संचालन को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया.

स्टेशनों पर 40 ट्रेंड कर्मचारियों की होगी तैनाती

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार "एजेंसी द्वारा सभी स्टेशनों पर लगभग 40 प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी. प्रत्येक कर्मचारी के पास संबंधित कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होगा. स्थानीय भाषा के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान होगा.

आउटसोर्स कर्मचारी यात्रियों को प्रत्यक्ष पूछताछ सुविधा उपलब्ध कराने, स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की जानकारी देने, कोच एवं ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड संचालित करने, स्वचालित एवं मैनुअल अनाउंसमेंट करने व आवश्यकता पड़ने पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक यात्रियों की सहायता करने का कार्य करेंगे.

इसके साथ ही वे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या, फुटफॉल, ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान और प्लेटफॉर्म उपयोग से संबंधित आंकड़ों का संकलन भी करेंगे. जिससे भविष्य में भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी.

टिकट चेकिंग वाले कर्मचारी कर रहे थे इंक्वारी का काम

इस व्यवस्था के लागू होने से टिकट चेकिंग एवं रिजर्वेशन कैडर के कर्मचारियों को उनकी मूल जिम्मेदारियों में लगाया जा सकेगा. इससे ट्रेनों में बिना टिकट जांच स्टाफ वाले कोचों की संख्या कम होगी. टिकट जांच व्यवस्था मजबूत होगी. रेलवे के राजस्व में भी सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है. फिलहाल यह व्यवस्था एक साल के लिए लागू की जा रही है. इसके परिणामों के आधार पर भविष्य में इसे आगे भी जारी रखने पर विचार किया जाएगा.