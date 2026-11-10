स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के 9 शहरों को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार, इंदौर, देपालपुर इन भोपाल आउट
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में पुरस्कार की सूची से भोपाल बाहर, इंदौर-देपालपुर को मिली खास पहचान. लिस्ट में छोटे शहर शामिल. सैयद आबिद की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 5:33 PM IST
भोपाल: स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत प्रदेश के 9 शहरों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले समारोह में इन शहरों को सम्मानित करेंगी. इस उपलब्धि के साथ ही मध्य प्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.
मध्य प्रदेश के 9 शहरों को सम्मान, सूची से भोपाल बाहर
राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित मध्य प्रदेश के 9 शहरों में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, रीवा, सागर, बुधनी और देपालपुर शामिल हैं. इन शहरों ने स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता जैसे प्रयासों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. खास बात यह है कि इस सूची में बड़े नगर निगमों के साथ छोटे शहरों और कस्बों को भी जगह मिली है. भोपाल इस बार पुरस्कार की दौड़ से बाहर हो गया है.
इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को मिली खास पहचान
इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में स्वच्छ शहर जोड़ी चर्चा में है. इस पहल के तहत स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को दूसरे शहरों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी दी गई थी. इसी क्रम में स्वच्छता के लिए देशभर में पहचान बना चुके इंदौर को देपालपुर का मेंटर बनाया गया था. इंदौर के मार्गदर्शन में देपालपुर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए गए. इन प्रयासों से देपालपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है.
पुरस्कार की दौड़ से भोपाल बाहर
राजधानी भोपाल के लिए इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे निराशाजनक रहे हैं. प्रदेश के 9 चयनित शहरों की सूची में भोपाल को जगह नहीं मिली है. आदमपुर छावनी में पुराने कचरे के ढेर और उसके वैज्ञानिक निस्तारण से जुड़ी चुनौतियां भोपाल की स्वच्छता व्यवस्था के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई हैं. हालांकि, पुरस्कार सूची से बाहर रहने के बाद अब नगर निगम की स्वच्छता व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने उठाए सवाल
भोपाल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा, "भोपाल को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार की सूची से बाहर होना बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है. नगर निगम स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा करता है, इसके बावजूद राजधानी भोपाल राष्ट्रीय सम्मान की सूची में जगह नहीं बना पाया.
शबिस्ता जकी ने आरोप लगाते हुए कहा, "आदमपुर डंपिंग साइट, कचरा प्रबंधन और सीवेज व्यवस्था की बदहाली भोपाल की स्वच्छता रैंकिंग पर सवाल खड़े करती है. जनवरी 2026 में नगर निगम परिषद के एजेंडे में आदमपुर खंती में जमा पुराने कचरे के निस्तारण का प्रस्ताव लाया गया था. इस परियोजना के लिए करीब 33 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान तैयार किया गया, जबकि टेंडर में सबसे कम बोली करीब 55 से 55.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, यानि अनुमानित लागत से लगभग 67 प्रतिशत अधिक राशि की बोली सामने आई. इतने बड़े बजट और योजनाओं के बावजूद कचरे की समस्या का समाधान नहीं कर पाया.
कांग्रेस महासचिव ने झाड़ू लगाकर खोला मोर्चा
स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल को इस बार कोई रैंकिंग नहीं मिलने का मामला अब सियासी तूल पकड़ने लगा है. इसे लेकर कांग्रेस ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार को कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा ने नगर निगम मुख्यालय अटल भवन पहुंचकर झाड़ू लगाई और सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया.
कांग्रेस महासचिव ने लगाए गंभीर आरोप
इस दौरान कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा ने महापौर, नगर निगम कमिश्नर और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए. आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, "नगर निगम मुख्यालय की बिल्डिंग में बैठे महापौर, कमिश्नर और अधिकारियों ने इसे भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है. वर्षों से स्वच्छता के नाम पर भोपाल की जनता के टैक्स से जमा होने वाले करोड़ों-अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शहर की स्थिति सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ रही है." उन्होंने आरोप लगाया कि "सफाई व्यवस्था के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी हुई है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए."
कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा ने कहा, "आज कांग्रेस ने हाथ में झाड़ू उठाकर संकल्प लिया है कि भोपाल को फिर से स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर वन बनाने की लड़ाई शुरू की जाएगी. इस अभियान की शुरुआत नगर निगम मुख्यालय से इसलिए की गई है, क्योंकि उनके मुताबिक यहीं से भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं की शुरुआत होती है. उन्होंने नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अन्याय होने तथा नियमितीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार किए जाने के भी आरोप लगाए.
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11 नवंबर को होगा पुरस्कार वितरण समारोह
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 नवंबर को आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चयनित शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी. इस समारोह में देशभर के स्वच्छ शहरों और स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले निकायों को सम्मानित किया जाएगा.