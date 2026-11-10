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स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के 9 शहरों को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार, इंदौर, देपालपुर इन भोपाल आउट

स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के 9 शहरों का चयन ( ETV Bharat )

भोपाल: स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत प्रदेश के 9 शहरों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले समारोह में इन शहरों को सम्मानित करेंगी. इस उपलब्धि के साथ ही मध्य प्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.

मध्य प्रदेश के 9 शहरों को सम्मान, सूची से भोपाल बाहर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित मध्य प्रदेश के 9 शहरों में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, रीवा, सागर, बुधनी और देपालपुर शामिल हैं. इन शहरों ने स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता जैसे प्रयासों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. खास बात यह है कि इस सूची में बड़े नगर निगमों के साथ छोटे शहरों और कस्बों को भी जगह मिली है. भोपाल इस बार पुरस्कार की दौड़ से बाहर हो गया है.