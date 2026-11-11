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मध्य प्रदेश के 83 प्रतिशत स्कूलों में दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट नहीं, रैंप और हैंडरेल में भी अन्य राज्यों से पिछड़ा

मध्य प्रदेश के 83 प्रतिशत स्कूलों में दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट नहीं ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: मध्य प्रदेश में समावेशी शिक्षा के दावों और स्कूलों की जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है. सुविधाओं को लेकर भले ही सरकार बड़े दावे करती हो, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना और वहां सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई करना आज भी आसान नहीं है.

यू-डाइस प्लस 2025-26 की रिपोर्ट बताती है, मध्य प्रदेश के कुल स्कूलों में केवल 27.6 प्रतिशत में ही दिव्यांग बच्चों के अनुकूल शौचालय हैं. यह आंकड़ा प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों का है, लेकिन यदि अकेले सरकारी स्कूलों की बात करें तो 17.2 प्रतिशत स्कूलों में ही दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट बने हैं.