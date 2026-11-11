मध्य प्रदेश के 83 प्रतिशत स्कूलों में दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट नहीं, रैंप और हैंडरेल में भी अन्य राज्यों से पिछड़ा
स्कूलों में दिव्यांगों की सुविधा के मामले में अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश पिछड़ा. सरकारी स्कूलों की हालत सबसे ज्यादा खराब. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 9:18 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में समावेशी शिक्षा के दावों और स्कूलों की जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है. सुविधाओं को लेकर भले ही सरकार बड़े दावे करती हो, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना और वहां सामान्य बच्चों की तरह पढ़ाई करना आज भी आसान नहीं है.
यू-डाइस प्लस 2025-26 की रिपोर्ट बताती है, मध्य प्रदेश के कुल स्कूलों में केवल 27.6 प्रतिशत में ही दिव्यांग बच्चों के अनुकूल शौचालय हैं. यह आंकड़ा प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों का है, लेकिन यदि अकेले सरकारी स्कूलों की बात करें तो 17.2 प्रतिशत स्कूलों में ही दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट बने हैं.
दिव्यांगों की सुविधा के मामले में सरकारी स्कूल पिछड़े
प्रदेश के स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शौचालयों की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है. यू डाइस प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश के कुल स्कूलों में से केवल 27.6 प्रतिशत में ही दिव्यांग बच्चों के अनुकूल शौचालय उपलब्ध हैं, यानि प्रदेश के 72.4 प्रतिशत स्कूलों में दिव्यांगों के लिए टॉयलेट सुविधा नहीं है.
सरकारी स्कूलों की स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है. यहां केवल 17.2 प्रतिशत स्कूलों में ही दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शौचालय बने हैं. इसका मतलब है कि 82.8 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में यह बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है. वहीं चालू हालत वाले शौचालयों का आंकड़ा देखें तो प्रदेश के सभी स्कूलों में यह सुविधा केवल 25.6 प्रतिशत और सरकारी स्कूलों में महज 15.5 प्रतिशत में उपलब्ध है.
आधे से ज्यादा स्कूलों में हैंडरेल वाले रैंप नहीं
व्हीलचेयर या बैसाखी के सहारे चलने वाले बच्चों के लिए कक्षाओं तक पहुंचने में रैंप और हैंडरेल की अहम भूमिका होती है. इसके अभाव में बच्चों को दूसरों की मदद लेनी पड़ती है.
यू डाइस प्लस रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के केवल 48.8 प्रतिशत स्कूलों में हैंडरेल वाले रैंप उपलब्ध हैं. हालांकि सरकारी स्कूलों में यह आंकड़ा लगभग 52 प्रतिशत है. इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश के आधे से अधिक स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए सुरक्षित आवागमन की पूरी व्यवस्था नहीं है. ऐसे में स्कूल परिसर, कक्षाओं और अन्य सुविधाओं तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल बना हुआ है.
दिल्ली और तमिलनाडु से काफी पीछे मध्य प्रदेश
दिव्यांग बच्चों के अनुकूल सुविधाओं के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से भी काफी पीछे है. यू डाइस प्लस रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में लगभग 100 प्रतिशत स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के अनुकूल शौचालय और 98 प्रतिशत में रैंप की सुविधा उपलब्ध है. तमिलनाडु में 77.1 प्रतिशत स्कूलों में विशेष शौचालय और 86.8 प्रतिशत में रैंप उपलब्ध हैं. केरल में शौचालय की सुविधा 51.7 प्रतिशत और रैंप की उपलब्धता 69.6 प्रतिशत है. वहीं उत्तर प्रदेश में 56.4 प्रतिशत स्कूलों में स्पेशल टॉयलेट और 50.8 प्रतिशत में रैंप हैं.
स्कूलों में ढाई लाख से ज्यादा दिव्यांग बच्चे
प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन भी बड़ी संख्या में है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर करीब 1 लाख 58 हजार बच्चे नामांकित हैं. वहीं माध्यमिक स्तर पर 58,017 और हाईस्कूल स्तर पर 33,816 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं.
इन आंकड़ों को जोड़ें तो प्रदेश में इन तीनों शैक्षणिक स्तरों पर कुल 2 लाख 49 हजार 833 दिव्यांग बच्चे दर्ज हैं. इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के नामांकन के बावजूद स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव उनकी पढ़ाई में बाधा बन रहा है.
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'सुविधाओं के अभाव में दिव्यांग बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई'
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षक अरविंद भूषण श्रीवास्तव के अनुसार, "शिक्षा का अधिकार और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के पढ़ाई का समान अवसर देना है. लेकिन जब स्कूलों में रैंप, हैंडरेल और उपयोग के योग्य विशेष टॉयलेट तक उपलब्ध नहीं हैं, तो दिव्यांग बच्चों के लिए समान अवसर की बात अधूरी नजर आती है.
जरूरत केवल नए निर्माण की नहीं, बल्कि पहले से बने रैंप और शौचालयों को उपयोग के योग्य बनाने की भी है. स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने से हजारों दिव्यांग बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं." इस मामले में जब ईटीवी भारत ने लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह से बात करने की कोशिश की तो उनका पक्ष नहीं मिल पाया.