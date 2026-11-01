71 साल का हुआ मध्य प्रदेश, रियासतों से मिलकर बना देश का दिल, राज्योत्सव में 400 कलाकार बिखेरेंगे जलवा
मध्य प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर 3 नवंबर तक भोपाल में राज्योत्सव, मोनाली ठाकुर और मामे खान देंगे प्रस्तुति थीम रहेगी 'विरासत से विकास'. रिपोर्ट- आबिद मुमताज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 9:42 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 10:41 AM IST
भोपाल: 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के गठन को 71 साल हो गए हैं. आज ही के दिन मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था. मध्य प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल में तीन दिवसीय भव्य राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा. 1 से 3 नवंबर तक लाल परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस समारोह की थीम 'विरासत से विकास' रखी गई है. प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, जनजातीय संस्कृति और विकास यात्रा को उत्सव के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा. समारोह में 400 से अधिक लोक एवं जनजातीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता से रूबरू कराएंगे.
ऐसे अस्तित्व में आया मध्य प्रदेश
देश की आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन को लेकर लंबी मशक्कत चली. राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया. आयोग के सामने तमाम तथ्य और सिफारिशों को रखने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में महाकौशल के नेताओं ने एक बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि महाकौशल मध्य भारत भोपाल और विंध्य प्रदेश के क्षेत्रों को जोड़कर ऐसे प्रदेश की रचना की जाए. करीब 34 महीने में मध्य प्रदेश का स्वरूप सामने आया था.
भोपाल नहीं ग्वालियर होती प्रदेश की राजधानी
राज्यों के पुनर्गठन के लिए 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था. इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति सैयद फजल अली और सदस्य डॉ. केएम पणिक्कर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे. 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया. मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद ग्वालियर को प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए चंबल के नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने मांग रखी थी. इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर थी. यहां पर मध्य प्रदेश के सभी विभागों की प्रमुख दफ्तर हुआ करते थे. लेकिन बाद में भोपाल को राजधानी बनाया गया.
लाल परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम, मोहन यादव करेंगे शुभारंभ
मध्य प्रदेश का 71वां स्थापना दिवस 1 से 3 नवंबर तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित होगा. राज्योत्सव कार्यक्रम में, मोनाली ठाकुर और मामे खान अपनी प्रस्तुति देंगे. संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि, ''1 नवंबर को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे. मुख्यमंत्री समारोह के मुख्य अतिथि होंगे. कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक वंदे मातरम् गायन से होगी. इसके बाद राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया जाएगा.''
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पुलिस बैंड की विशेष प्रस्तुति भी समारोह का आकर्षण रहेगी. तीनों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित होगी. इसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोक नृत्य, लोक गायन और जनजातीय प्रस्तुतियां शामिल रहेंगी. समारोह में आतिशबाजी, विभिन्न प्रदर्शनियां और व्यंजन मेला भी लगाया जाएगा.
हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों का लगेगा बाजार
राज्योत्सव में प्रदेश के शिल्पकारों को भी अपनी कला और हुनर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. इसके लिए हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियों और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बाजार लगाया जाएगा. यहां प्रदेश की पारंपरिक कला, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों की झलक देखने को मिलेगी. आयोजन में आम नागरिकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रखा गया है.
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भोपाल की सड़कों पर निकलेगी सांस्कृतिक गौरव यात्रा
स्थापना दिवस समारोह के तहत राज्योत्सव से पहले भोपाल में सांस्कृतिक गौरव यात्राएं भी निकाली जाएंगी. 30 और 31 अक्टूबर को शहर के प्रमुख मार्गों से चार गौरव यात्राओं का आयोजन किया जाएगा. इन यात्राओं में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के 400 से अधिक लोक एवं जनजातीय कलाकार शामिल होंगे.
गौरव यात्राओं में लोक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य, संगीत और जनजातीय प्रस्तुतियां देंगे. इनके जरिए प्रदेश की विविध लोक परंपराओं, जनजातीय संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा. इन यात्राओं का उद्देश्य स्थापना दिवस के उत्सव को आम नागरिकों तक पहुंचाना और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान से लोगों को जोड़ना है.
3 दिन तक दिखेगी मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान
संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मुताबिक, इस बार स्थापना दिवस समारोह को केवल औपचारिक आयोजन तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और विकास यात्रा के उत्सव के रूप में तैयार किया गया है. विरासत से विकास' की थीम के माध्यम से मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक विकास की तस्वीर एक साथ प्रस्तुत की जाएगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के साथ विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला भी मौजूद रहे. उन्होंने आयोजन की रूपरेखा और तैयारियों की जानकारी दी.