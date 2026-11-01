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71 साल का हुआ मध्य प्रदेश, रियासतों से मिलकर बना देश का दिल, राज्योत्सव में 400 कलाकार बिखेरेंगे जलवा

71 साल का हुआ मध्य प्रदेश ( ETV Bharat )

भोपाल: 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के गठन को 71 साल हो गए हैं. आज ही के दिन मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था. मध्य प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल में तीन दिवसीय भव्य राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा. 1 से 3 नवंबर तक लाल परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस समारोह की थीम 'विरासत से विकास' रखी गई है. प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, जनजातीय संस्कृति और विकास यात्रा को उत्सव के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा. समारोह में 400 से अधिक लोक एवं जनजातीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता से रूबरू कराएंगे.

ऐसे अस्तित्व में आया मध्य प्रदेश