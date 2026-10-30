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दीपावली से पहले 165 किसानों की किस्मत चमकी, ट्रैक्टर, बुलेट और ई स्कूटर की सौगात

मध्य प्रदेश का 71वां स्थापना दिवस ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के मौके पर 1 से 3 नवंबर तक राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा. तीनों दिन अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान मध्य प्रदेश के चुनिंदा 165 किसानों को मोहन सरकार पहली बार स्थापना दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर, बुलेट और ई-स्कूटर की सौगात भी देने जा रही है. इसके लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों से तीन-तीन विजेताओं का चयन किया गया है.

पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर देंगी प्रस्तुति संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बताया, "राज्योत्सव समारोह से पहले 30 एवं 31 अक्टूबर 2026 को भोपाल के प्रमुख मार्गों से भव्य सांस्कृतिक गौरव यात्राएं निकाली जाएंगी. जिनमें 400 से अधिक लोक एवं जनजातीय कलाकार शामिल हो रहे हैं. इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ 1 नवम्बर 2026 को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आतिथ्य में होगा. इस दौरान देशराग के अंतर्गत 71 बच्चों द्वारा सामूहिक वंदे मातरम् गान और पुलिस बैंड की प्रस्तुति दी जाएगी. इसके साथ ही शुभारंभ अवसर पर सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर द्वारा सुगम संगीत की विशेष प्रस्तुति देंगी."