दीपावली से पहले 165 किसानों की किस्मत चमकी, ट्रैक्टर, बुलेट और ई स्कूटर की सौगात
मध्य प्रदेश का 71वां स्थापना दिवस, 102 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी एक-एक लाख की स्कॉलरशिप. भव्य होगा राज्योत्सव समारोह. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 5:36 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के मौके पर 1 से 3 नवंबर तक राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा. तीनों दिन अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान मध्य प्रदेश के चुनिंदा 165 किसानों को मोहन सरकार पहली बार स्थापना दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर, बुलेट और ई-स्कूटर की सौगात भी देने जा रही है. इसके लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों से तीन-तीन विजेताओं का चयन किया गया है.
पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर देंगी प्रस्तुति
संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने बताया, "राज्योत्सव समारोह से पहले 30 एवं 31 अक्टूबर 2026 को भोपाल के प्रमुख मार्गों से भव्य सांस्कृतिक गौरव यात्राएं निकाली जाएंगी. जिनमें 400 से अधिक लोक एवं जनजातीय कलाकार शामिल हो रहे हैं. इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ 1 नवम्बर 2026 को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आतिथ्य में होगा. इस दौरान देशराग के अंतर्गत 71 बच्चों द्वारा सामूहिक वंदे मातरम् गान और पुलिस बैंड की प्रस्तुति दी जाएगी. इसके साथ ही शुभारंभ अवसर पर सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका मोनाली ठाकुर द्वारा सुगम संगीत की विशेष प्रस्तुति देंगी."
दीपावली से पहले 165 किसानों की किस्मत चमकी
संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने पत्रकार वार्ता में बताया, "किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 29 जनवरी से 15 मार्च 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से किया गया था. संस्कृति विभाग के अंतर्गत वीर भारत न्यास और किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की संयुक्त पहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब 40 हजार किसानों ने हिस्सा लिया था.
इस प्रतियोगिता में पूर्णांक हासिल करने वाले 15298 प्रतिभागियों की मेरिट सूची तैयार की गई. इसके बाद लॉटरी के माध्यम से प्रदेश के 55 जिलों से 165 विजेताओं का चयन किया गया. चयन समिति ने 27 अक्टूबर 2026 को लॉटरी निकालकर विजेताओं के नाम तय किए हैं. प्रत्येक जिले से 3 किसानों को पुरस्कार के लिए चुना गया है."
102 मेधावी विद्यार्थियों को एक-एक लाख
राज्य स्तरीय समारोह के दूसरे दिन 2 नवंबर को लोक एवं जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुतियां होंगी, जिनमें अहिराई, कर्मा, सैला, भगोरिया, बधाई नृत्य के साथ ही देश के अन्य राज्यों के लोक नृत्य भी शामिल हैं. इसके अलावा प्रदेश के 102 मेधावी विद्यार्थियों को भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति के तहत एक-एक लाख रुपये की छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जाएगा.
3 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह का समापन होगा. इस अंतिम संध्या में कृषि आधारित पारंपरिक नृत्यों के बाद जैसलमेर के सुविख्यात लोक गायक मामे खान एवं साथी द्वारा राजस्थानी लोक गायन की मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी.
कृषि, विकास और इतिहास पर प्रदर्शनियों का आयोजन
लाल परेड ग्राउंड में विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है. 1 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा कृषि प्रदर्शनी, मध्य प्रदेश में विरासत से विकास, जन-कल्याण एवं विकास और राजा भोज का भोपाल जैसी प्रदर्शनियों का शुभारंभ किया जाएगा.
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इन प्रदर्शनियों के माध्यम से उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, स्मार्ट सिंचाई तकनीक, और ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासतों की झलक देखने को मिलेगी. इसके साथ ही स्वाद-देशराज व्यंजन मेला और महिला उद्यमिता मंडप में प्रदेश के स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद भी लिया जा सकेगा.