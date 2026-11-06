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मध्य प्रदेश में हड़ताल पर 70 हजार सफाईकर्मी, भोपाल की सड़कों पर 3 हजार मीट्रिक टन कचरा डंप

एमपी में हड़ताल पर 70 हजार सफाईकर्मी ( ETV Bharat )

भोपाल: नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित करने, न्यूनतम वेतन 25 हजार रुपये करने और अनुकंपा नियुक्ति समेत चार मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के सफाईकर्मी बीते तीन दिनों से हड़ताल पर हैं. एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश के बड़े नगरीय निकायों में 70 हजार कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है. जिसके कारण शहरों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है. सड़कों पर कचरे के ढेर लगना शुरु हो गए हैं. भोपाल में ही बीते तीन दिनों का करीब 3 हजार मीट्रिक टन से अधिक कचरा सड़कों पर डंप है.

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