लॉटरी में नाम देख खुशी से उछले हज यात्रा पर जाने वाले, 65 पार वाले 972 आरक्षित श्रेणी में
मध्य प्रदेश से हज यात्रा पर जाने वालों का चयन. करीब 6 हजार लोगों के नाम लॉटरी से निकले. 4 हजार लोग वेटिंग में हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 6:10 PM IST
भोपाल : हज 2027 के लिए मध्य प्रदेश से 10058 आवेदकों में से 5998 का चयन किया गया है. गुरुवार को सेन्ट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई से मध्य प्रदेश के आवेदकों का कंप्यूटर पर डिस्प्ले हुआ. कंप्यूटर पर नाम डिस्प्ले हुए तो लोगों के चेहरे खिल गए. करीब 4060 लोगों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है. अन्य प्रदेशों से बचे हुए कोटे से ऐसे आवेदकों को एडजस्ट किया जाएगा. पिछले साल भी मध्य प्रदेश को मिले अतिरिक्त कोटे से बड़ी संख्या में लोगों को हज पर जाने का अवसर मिला था.
लॉटरी में नाम आते ही उछल पड़े
देवास के मोहम्मद इरफान ने पहली बार हज के लिए आवेदन किया था. लॉटरी प्रक्रिया में उनका नाम निकला. अपना नाम देखकर इरफान खुशी से उछल पड़े. पहली बार में उनके लिए हज का बुलावा आ गया. चयनित हाजियों में 65 प्लस वाले 972 आवेदकों को आरक्षित श्रेणी में रखा गया है, इनमें 65 महिलाएं ऐसी भी हैं, जो बिना परिजन के हजयात्रा पर जाएंगी. हज हाउस में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत में शहर मुफ्ती अब्दुल कलाम साहब कासमी ने कुरआन पढ़ी.
अभी से शुरू करें हज की तैयारी
इस मौके पर मौजूद काजी-ए-शहर सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा "एक दौर था जब हज सफ़र मुश्किल था और हज आसान था. लेकिन अब सफ़र आसान हो गया है और हज मुश्किल हो गई है. उन्होंने चुने गए हाजियों को मशविरा दिया कि अभी से हज की तैयारी शुरू करें, पैदल चलने, दुआएं सीखने और सफर की परेशानियों की आदत डालें, ताकि हज सफ़र में दिक्कत न आए." मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने कहा "हाजियों की खिदमत नसीब की बात है."
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सनवर पटेल ने अपने काम गिनाए
सनवर पटेल ने कहा "उनके कार्यकाल में हज हाउस निर्माण, हज इम्बोरकेशन प्वाइंट और हज मुसाफिरों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की गईं." जिला हज कमेटी अध्यक्ष असलम इलयास ने कहा "यह प्रक्रिया हाजियों की सुविधा के लिए ही की गई. कमेटी ने आवेदकों को कुर्रा आयोजन का दावतनामा भेजा ही नहीं, कारण यह है कि ऑनलाइन कुर्रा आवेदक अपने स्थान से ही देख सकते हैं, उन्हें भोपाल तक आने जाने की परेशानी से निजात देने के लिए ऐसा किया गया."