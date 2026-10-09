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दिल्ली संपर्क क्रांति, महाकौशल, कोटा-निजामुद्दीन एक्सप्रेस समेत दिल्ली की 5 ट्रेनें कैंसिल, पूरी लिस्ट देखें

मध्य प्रदेश में रद्द हो गईं 5 बड़ी ट्रेन, ( ETV Bharat )

जबलपुर: वोटर लिस्ट को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सहित सीजेपी प्रदर्शन कर रही हैं. वहीं 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी ने आंदोलन का ऐलान किया है. जिसका असर अब ट्रेनों पर दिख रहा है. जी हां मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे ने दिल्ली जाने वाली पांच ट्रेनों को 1 दिन के लिए रद्द कर दिया है. इनमें से तीन ट्रेन जबलपुर से दिल्ली जाती हैं. एक भोपाल और एक कोटा से दिल्ली जाती है. पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारी का कहना है कि दिल्ली में बढ़ते रेलवे ट्रैफिक की वजह से या फैसला लिया गया है.

दिल्ली जाने वाली 5 ट्रेन शुक्रवार को रद्द