दिल्ली संपर्क क्रांति, महाकौशल, कोटा-निजामुद्दीन एक्सप्रेस समेत दिल्ली की 5 ट्रेनें कैंसिल, पूरी लिस्ट देखें
मध्य प्रदेश के यात्रियों को लेकर दिल्ली जाने वाली पांच एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द. रेलवे ने जारी किया नया शेड्यूल. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 3:28 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 3:39 PM IST
जबलपुर: वोटर लिस्ट को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सहित सीजेपी प्रदर्शन कर रही हैं. वहीं 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी ने आंदोलन का ऐलान किया है. जिसका असर अब ट्रेनों पर दिख रहा है. जी हां मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे ने दिल्ली जाने वाली पांच ट्रेनों को 1 दिन के लिए रद्द कर दिया है. इनमें से तीन ट्रेन जबलपुर से दिल्ली जाती हैं. एक भोपाल और एक कोटा से दिल्ली जाती है. पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारी का कहना है कि दिल्ली में बढ़ते रेलवे ट्रैफिक की वजह से या फैसला लिया गया है.
दिल्ली जाने वाली 5 ट्रेन शुक्रवार को रद्द
पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी माधुरी वर्मा ने बताया कि "दिल्ली में रेल यातायात के बढ़ते दबाव के बीच पश्चिम मध्य रेलवे से दिल्ली की ओर जाने वाली 5 ट्रेनों को आज यानि शुक्रवार 9 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया है. इनमें जबलपुर से चलने वाली प्रमुख ट्रेनें महाकौशल एक्सप्रेस और जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी शामिल हैं.
ये ट्रेन हुईं कैंसिल
मधुर वर्मा ने बताया रेलवे की ओर से जिन पांच ट्रेनों को रद्द किया गया है. उनमें महाकौशल एक्सप्रेस, जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, भोपाल-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस और कोटा-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस शामिल हैं." इन ट्रेनों के रद्द होने से जबलपुर सहित पश्चिम मध्य रेलवे के अन्य क्षेत्रों से दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
रेल यातायात का बढ़ता दबाव या CJP का प्रोटेस्ट
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में रेल यातायात का दबाव अधिक होने के कारण ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, ट्रेनों के रद्द होने को लेकर सीजेपी (कॉकरोच जनता पार्टी) द्वारा होने वाले प्रदर्शन के असर की भी चर्चा है. महाकौशल एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जबलपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण रेल सेवाएं हैं.
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ऐसे में इनके रद्द होने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है. जिन यात्रियों ने इन ट्रेनों में टिकट बुक कराए हैं, उन्हें यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक सूचना और ट्रेन की स्थिति की जांच करने की सलाह दी गयी है. मधुर वर्मा का कहना है कि "जिन लोगों की टिकट रद्द हुई है, उन्हें कैंसिलेशन का चार्ज दिया जाएगा."