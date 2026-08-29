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मध्य प्रदेश में IPS अफसरों के तबादले, अंशुमन यादव को साइबर, चंचल शेखर संभालेंगे खेल

मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने 2 सीनियर आईपीएस की पदस्थापना बदली. 3 अधिकारियों को सौंपे अतिरिक्त प्रभार. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

MADHYA PRADESH IPS TRANSFER
मध्य प्रदेश में IPS अफसरों के तबादले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 4:21 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में शनिवार को वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के प्रभार में बड़ा फेरबदल किया गया है. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में 2 वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना बदली है, जबकि 3 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं. इनमें 1995 बैच के चंचल शेखर को विशेष सशस्त्र बल से हटाकर खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं 1998 बैच के अंशुमन यादव की पुलिस मुख्यालय में वापसी हुई है. उन्हें गुप्तवार्ता के साथ साइबर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

एडीजी चंचल शेखर अब खेल विभाग संभालेंगे

1995 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी चंचल शेखर अब संचालक, खेल एवं युवा कल्याण के पद पर जिम्मेदारी संभालेंगे. वे वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष सशस्त्र बल एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एसआईएसएफ, पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार देख रहे थे. अब शासन ने उन्हें इन जिम्मेदारियों से हटाकर खेल एवं युवा कल्याण विभाग में पदस्थ किया है.

ADG Chanchal Shekhar Appointed Director Sports
एडीजी चंचल शेखर अब खेल विभाग संभालेंगे (ETV Bharat)
MP 5 IPS MAJOR RESHUFFLE
भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के प्रभार में बड़ा फेरबदल (ETV Bharat)

अंशुमन यादव की पुलिस मुख्यालय में वापसी

1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अंशुमन यादव को खेल एवं युवा कल्याण विभाग से वापस पुलिस मुख्यालय भेजा गया है. अब वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, साइबर का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे. इससे पुलिस मुख्यालय में खुफिया और साइबर से जुड़ी जिम्मेदारियां उनके पास रहेंगी.

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आईपीएस अंशुमन यादव की पुलिस मुख्यालय में वापसी (ETV Bharat)

अनिल कुमार को अजाक का अतिरिक्त प्रभार

1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार को वर्तमान जिम्मेदारी के साथ विशेष पुलिस महानिदेशक, अजाक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वे फिलहाल विशेष पुलिस महानिदेशक, महिला सुरक्षा के पद पर हैं. अब महिला सुरक्षा के साथ अनुसूचित जाति कल्याण से जुड़े पुलिस कार्यों की जिम्मेदारी भी उनके पास होगी.

श्रीनिवास वर्मा संभालेंगे विशेष सशस्त्र बल

1997 बैच के आईपीएस अधिकारी डी. श्रीनिवास वर्मा, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स एवं विशेष कार्य बल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्हें विशेष सशस्त्र बल और एसआईएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. यह जिम्मेदारी पहले चंचल शेखर के पास थी.

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