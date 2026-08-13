मध्य प्रदेश के 47 शूरवीर होंगे सम्मानित, स्वतंत्रता दिवस पर मोहन यादव पहनाएंगे मेडल
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश के 47 अधिकारी-कर्मचारी होंगे सम्मानित, मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे सम्मानित, दो लोगों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 1:59 PM IST
भोपाल: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए गौरव का पल होगा. इस दिन प्रदेश के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा. 15 अगस्त को भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को यह सम्मान देंगे.
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव स्वतंत्रता दिवस को मध्य प्रदेश के 47 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करेंगे. समारोह में पुलिस विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रपति के 9 विशिष्ट सेवा पदक और 33 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे. इसके अलावा होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए 3 सराहनीय सेवा पदक दिए जाएंगे.
दो लोगों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समारोह में 2 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक भी प्रदान करेंगे. इनमें मंदसौर के स्वर्गीय मनोहर सिंह चौहान को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा. वहीं दमोह के कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को भी सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा.
विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में बड़े अधिकारी
राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लोकायुक्त मध्य प्रदेश के महानिदेशक अमनि योगेश देशमुख, BSF नई दिल्ली के पुलिस महानिरीक्षक मकरंद देऊस्कर, उज्जैन जोन के महानिदेशक राकेश गुप्ता, इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह, सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश कुमार शुक्ला और DIG अवधेश कुमार गोस्वामी शामिल हैं. इसके अलावा सेवानिवृत्त निरीक्षक शिवकुमार पटेल, प्रधान आरक्षक वाल्टर हेनरी एक्का और प्रधान आरक्षक देवेंद्र कुमार कौशल को भी विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा.
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होमगार्ड के तीन जवान भी सम्मानित
होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से शाजापुर के स्वयंसेवी लांस नायक संतोष कुमार शुक्ला, उज्जैन के स्वयंसेवी सीक्यूएम सुनील कुमार जैन और इंदौर के स्वयंसेवी लांस नायक नरेंद्र अवस्थी को सम्मानित किया जाएगा. स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित यह पदक अलंकरण समारोह पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के सम्मान का महत्वपूर्ण अवसर होगा.