नीट जैसे मामलों की सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश में बनेंगी 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोहन यादव ने लिया फैसला
मध्य प्रदेश में छात्रों से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी. भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर में बनाई जाएंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 8:57 PM IST
भोपाल: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के बाद अब मध्य प्रदेश में भी छात्रों से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक में की जाएगी. केन्द्र सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है. यह फास्ट ट्रैक कोर्ट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर में बनाई जाएगी. यह कोर्ट छात्रों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी, ताकि मामले में जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके.
क्यों पड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत
नीट पेपर लीक को लेकर भड़के छात्र आंदोलन के बाद केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 में संशोधन करने जा रही है. इसके साथ ही पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान जोड़ा जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राज्यों से भी ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की अपेक्षा की है. उधर पीएम की अपील के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि युवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही की जाएगी.
क्या होती है फास्ट ट्रैक कोर्ट
आपराधिक मामलों में पुलिस कार्रवाई के बाद उसकी सुनवाई कोर्ट में शुरू होती है, हालांकि अदालतों में बहुत ज्यादा काम होने से मामले की सुनवाई पूरी होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है. यही वजह है कि गंभीर और संवेदनशील मामलों की सुनवाई जल्द पूरा करने के लिए वर्ष 2000 में सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट का कंसेप्ट आया.
देश के 11 वें वित्तीय आयोग ने देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का सुझाव रखा. इसके बाद इस दिशा में काम शुरू हुआ और सभी राज्यों को जल्द सुनवाई और मामले में न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट के निर्देशन में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी गई. इसके बाद सभी राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए.
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किस तरह के मामलों की होती है सुनवाई
फास्ट ट्रैक कोर्ट में आमतौर पर महिलाओं से जुड़े अपराधों, पॉस्को, दुष्कर्म और दूसरे गंभीर प्रकृति के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है. इसके अलावा कई सीनियर सिटीजन से जुड़े मामलों को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया जाता है.
सीनियर एडवोकेट जगदीश छाबानी बताते हैं, "सिर्फ जल्दी न्याय के लिए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर नहीं कराया जा सकता. हालांकि फरियादी पक्ष जरूरत महसूस होने पर उच्च न्यायालय के समझ मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग कर सकता है, लेकिन आमतौर पर गंभीर और जघन्य प्रवृत्ति के मामलों को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाता है.