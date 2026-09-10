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कभी छाया रहता था सन्नाटा.. अब गूंजती है दहाड़, बाघों से गुलजार हुए एमपी के तीन टाइगर रिजर्व

पन्ना के बाद मध्य प्रदेश के नौरादेही और माधव टाइगर रिजर्व ने अपने यहां बाघों को फिर से बसाने के मामले में सफलता हासिल की. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

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बाघों से गुलजार हुए टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 7:09 PM IST

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भोपाल: जंगल सिर्फ सन्नाटा नहीं होता... उसमें गूंजती है चिड़ियों की चहचहाहट, जंगली जानवरों की आवाज और टाइगर की दहाड़. मध्य प्रदेश के तीन टाइगर रिजर्व में एक समय यह दहाड़ ही खत्म हो गई थी, यहां बाघों की संख्या जीरो हो गई थी. लेकिन इन टाइगर रिजर्व ने अपने यहां बाघों को फिर से बसाने के मामले में सफलता हासिल की है. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सफलता की इस कहानी में देश के 12 में से मध्य प्रदेश के तीन टाइगर रिजर्व को शामिल किया है. अब मध्य प्रदेश में टाइगर रिस्टोरेशन कॉरिडोर के स्थापित करने की तैयारी की जा रही है.

पहले जीरो अब 8 हुई बाघों की संख्या

वन्यजीव विशेषज्ञ एके खरे कहते हैं "माधव टाइगर रिजर्व पूरी तरह से बाघ विहीन हो गया था. टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं बचा था, लेकिन यहां बाघों को फिर से बसाने का प्रयास 2023 में शुरू हुए. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक मेल टाइगर और 2 फीमेल टाइगर रिजर्व को माधव नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया. इसके नतीजे बेहतर साबित हुए और माधव टाइगर रिजर्व में अब बाघों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है."

रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर आरएस भदौरिया (ETV Bharat)

एनटीसीए ने अपनी ताजा रिपोर्ट में माधव टाइगर रिजर्व को शामिल किया है. हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि इस टाइगर रिजर्व की सफलता बाघों के सर्वाइवल, ब्रीडिंग, हैबिटैट कंडीशन और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन पर भी निर्भर करेगी. उधर माधव टाइगर रिजर्व को अब उत्तरी मध्य प्रदेश के पूरे बाघ नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विकसित करने की तैयारी है, ताकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाघों के बीच एक नेचुरल लिंक बन सके.

2018 में जीरो अब घूम रहे 30 बाघ

मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ने भी जीरो से 30 तक की संख्या का सफर तय किया है. 2339 वर्ग किलोमीटर में फैले इस टाइगर रिजर्व में 2018 में टाइगर की संख्या शून्य पहुंच गई थी. इसके बाद यहां एक मेल और एक फीमेल टाइगर को शिफ्ट किया गया, इसके बाद अब टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढकर 30 पहुंच गई है. कान्हा से 2018 में ढाई साल की राधा को यहां शिफ्ट किया गया और इसके दो माह बाद बांधवगढ़ से बाघ किशन एन-2 को शिफ्ट किया गया. राधा ने करीबन 15 शावकों को जन्म दिया, इसलिए उसे मदर ऑफ नौरादेही कहा जाता है.

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तीन टाइगर रिजर्व में बढ़ गए टाइगर (ETV Bharat)

रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी डॉ. सुदेश वाघमारे कहते हैं "मां के शिकार के बाद बाघिन राधा अनाथ हो गई थी, इसके बाद उसे कान्हा में इन्क्लोजर में पालकर बड़ा किया गया था. यहीं इसने शिकार करना और जंगल में रहना सीखा. हालांकि शुरूआत में इसे उड़ीसा भेजने की भी चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में उसे नौरादेही भेजा गया था."

सबसे शानदार कमबैक की मिशाल पन्ना

वन्यजीव इतिहास के मामले में पन्ना को सबसे सफल कमबैक की मिसाल माना जाता है. पन्ना टाइगर रिजर्व में 2009 में टाइगर पूरी तरह खत्म हो गए थे. लेकिन अब इस जंगल में 40 से ज्यादा बाघ मौजूद हैं. पन्ना में बाघों के खत्म होने की बड़ी वजह अवैध शिकार को माना गया. 2009 में आधिकारिक रूप से मान लिया गया कि अब जंगल में एक भी टाइगर नहीं हैं. इसके बाद बांधवगढ़ से बाघिन टी 1 और कान्हा नेशनल पार्क से बाघिन टी 2 को यहां लाया गया. साथ ही पेंच से युवा नर बाघ टी 3 को भेजा गया. इसके बाद यहां बाघों की संख्या बढ़ती गई.

घटकर रह गए थे 8 बाघ अब 24 से ज्यादा

मध्य प्रदेश के संजय डुबरी टाइगर को सफेद बाघ के लिए जाना जाता है. कॉरिडोर कनेक्टिविटी घटने और दूसरे कारणों से यहां बाघों के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया था. साल 2013 में यहां बाघों की संख्या घटकर सिर्फ 8 रह गई थी, इसके बाद यहां बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रयास शुरू हुए. पन्ना से यहां साल 2013 में पी 212 बाघ को छोड़ा गया. आज इस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 24 से ज्यादा पहुंच गई है.

रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर आरएस भदौरिया कहते हैं " मध्य प्रदेश में सिर्फ पन्ना ही नहीं, बल्कि नौरादेही और माधव टाइगर रिजर्व में बाघों की जनसंख्या बढ़ाने के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की तारीफ हुई है. कुछ साल पहले तक बाघविहीन जंगल में फिर से बाघों को बसाने को लेकर पन्ना की कहानी ही सुनाई जाती थी. लेकिन अब इस सूची में मध्य प्रदेश के तीन टाइगर रिजर्व शामिल हो गए हैं, जो अपने आप में उदाहरण हैं.

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