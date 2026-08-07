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मध्य प्रदेश में खतरे में नौनिहाल, सबसे ज्यादा मौत का दाग, अपनी 'प्रतिभा' से कलेक्टर मिटा पाएगी कलंक?

मध्य प्रदेश के माथे पर लगे कलंक को मिटाने में जुटीं कलेक्टर प्रतिभा पाल,मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में सागर की स्थिति बदहाल. चिंतित करने वाले आंकड़े. सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR INFANT MORTALITY RATE
मध्य प्रदेश में खतरे में नौनिहाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 5:50 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 7:33 PM IST

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सागर: संवेदनशील महिला ही मातृ और शिशु मृत्यु दर जैसे मामलों की गंभीरता समझ सकती है. ऐसी महिला ऐसे किसी राज्य में कलेक्टर हो, जो राज्य मातृ और शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों को लेकर पूरे देश में पहली पंक्ति में हो, तो उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में इन डराने वाले आंकड़ों में सुधार हो सकता है. सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ऐसी ही कोशिशों के कारण चर्चा में है. भारत सरकार ने मातृ और शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों पर काबू पाने सुमन कार्यक्रम की शुरूआत की है. इसे सफल बनाने कलेक्टर प्रतिभा पाल काफी गंभीरता, संवेदनशीलता के साथ काम कर रही हैं.

आईएएस प्रतिभा पाल ग्राम पंचायत स्तर से लेकर संभाग स्तर तक मध्य प्रदेश और सागर जिले पर लगे कलंक को मिटाने दिन रात एक कर रही हैं. ग्रामीण स्तर के आरोग्य केंद्र से लेकर संभाग स्तर पर मेडिकल काॅलेज तक हर संभव प्रयास कर रही है कि कैसे भी ये कलंक मध्य प्रदेश के माथे से धुल जाए. मैदानी इलाकों के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए खुद जमीनी स्तर पर पहुंच रही हैं.

सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल का बयान (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में खतरे में नौनिहाल

मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर की बात की जाए, तो ये आंकड़े डराने वाले हैं. केंद्र सरकार के ‘सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024’ के तहत शिशु मृत्यु दर (IMR) के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है. पहले स्थान पर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का नाम है, तो दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक साथ डटे हुए हैं. हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़े सुकून देने वाले हैं, क्योंकि भारत ने अपनी शिशु मृत्यु दर को 2019 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 30 मौतों से घटाकर 2024 में 24 कर दिया है. राज्यों में देखा जाए, तो केरल में सबसे कम 8 शिशु मृत्यु दर दर्ज की गयी है.

ग्रामीण इलाकों में ये समस्या शहरों की अपेक्षा काफी गंभीर

इन आंकड़ों के लिहाज से देखे, तो गांव में बसने वाले ग्रामीण भारत की शहरी भारत के मुकाबले स्थिति चिंताजनक है. SRS 2024 रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक ग्रामीण इलाकों में प्रति 1000 बच्चों पर 37 बच्चों की मौत एक साल पूरा होने से पहले हो जाती है, जबकि शहरी इलाकों में आंकड़ा 28 है. जन्म के समय कम वजन, समय से पहले प्रसव, संक्रमण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है.

MP 2ND RANK INFANT MORTALITY RATE
मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर (ETV Bharat Info)

मातृ मृत्यु दर में मध्य प्रदेश देश में आगे

शिशु मृत्यु दर में जहां मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है, तो मातृ मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है, जो काफी चिंताजनक है. जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर मातृ मृत्यु दर की औसत की बात की जाए, तो फिलहाल प्रति 1 लाख महिलाओं पर मातृ मृत्यु दर का औसत 88 है. जबकि मध्य प्रदेश में ये प्रति लाख 159 हो गया है. इस लिहाज से एमपी में मातृ मृत्यु दर के आंकड़ों में कमी आयी है, लेकिन अब भी देश में पहले पायदान पर है.

SAGAR INFANT MORTALITY RATE
शिशु मृत्यु दर का कलंक मिटाने कलेक्टर की पहल (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव 91 प्रतिशत, लेकिन सुधार की गति धीमी

जहां तक मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में पहले के मुकाबले सुधार देखा जा रहा है, लेकिन अभी बहुत गुंजाइंश है. वैसे तो प्रदेश में 91% से ज्यादा प्रसव अस्पतालों में हो रहे हैं. इसके बाद भी सुधार धीमी गति से हो रही है. इसकी वजह ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा कमजोर है. स्त्रीरोग, शिशुरोग और आईसीयू जैसी सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर काफी कम और चिंताजनक है. यहां महिलाएं गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं, एनीमिया यहां सबसे चिंताजनक पहलु है. हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान और रेफेरल सिस्टम कमजोर और नवजात शिशुओं की निगरानी और पोषण कार्यक्रम भी कमजोर है.

सागर जिले की मध्य प्रदेश में स्थिति

मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले की स्थिति देखें, तो ये इलाका शिशु और मातृ मृत्यु दर के मामले में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल है. पूरे राज्य के मुकाबले सागर के आंकड़े चिंताजनक है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सागर में शिशु मृत्यु दर 69 और मातृ मृत्यु दर 322 दर्ज की गयी है. जो प्रदेश के औसत के मुकाबले काफी ज्यादा और चिंताजनक है.

एमपी में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 40-48 है, सागर में 69 प्रति हजार

एमपी में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख 159 है, सागर में 322 प्रति लाख

सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल के प्रयास

सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल की संवेदनशीलता और गंभीरता की चर्चा पिछले कुछ दिनों से पूरे जिले में हो रही है. दरअसल कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इसे रस्म अदायगी के तौर पर ना लेकर मिशन के तौर पर लिया है. कलेक्टर चाहती तो एक दो बैठक करके या जिला अस्पताल या कोई नजदीकी अस्पताल का दौरा करके कर्तव्यों से इति श्री कर लेती, लेकिन उन्होंने मिशन के तौर पर लेकर छोटी सी पंचायत स्तर के आरोग्य केंद्र और आंगनबाड़ी से संभाग स्तर पर मेडीकल कॉलेज तक सक्रिय होकर ना केवल कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने का काम किया है.

CENTRAL GOVT SRS REPORT 2024
मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर (ETV Bharat Info)

साथ ही ये संदेश देने में कामयाब रहीं कि इस मामले को वो कितनी गंभीरता से ले रही हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर तीन महीने में प्रयासों के परिणाम नहीं दिखे, तो अनुशासनात्मक काईरवाई जिम्मेदारों पर की जाएगी.

क्या कहना है कलेक्टर का

ईटीवी भारत से चर्चा में कलेक्टर प्रतिभा पाल कहती हैं कि "सुमन पंचायत माॅडल मातृ और शिशु मृत्यु दर के लिए बनाया गया है. अभी स्थिति ये है कि ग्रामीण स्तर पर इन दोनों मामले में और सुधार की जरूरत है. इसलिए मैदानी अमलों को प्रशिक्षित करना, उनके कार्य की गंभीरता के प्रति उन्हें तैयार करने का काम किया जा रहा है. सुमन पंचायत को लेकर शासन स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन निर्देशों के पालन के लिए बैठक, प्रशिक्षण और तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं.

SAGAR CHILD DEATH RATIO
कलेक्टर के निर्देश (ETV Bharat Info)

अभी मैदानी स्तर पर जो हमारे एएनएम से लेकर सीएचओ तक है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है. वो छोटी-छोटी गलतियों करते हैं. उन गलतियों में सुधार करना. उनको प्रशिक्षित करना और लक्ष्य के प्रति उत्साह बढ़ाने का काम किया जा रहा है. मातृ एवं शिशु की सुरक्षा यह एक शासकीय कर्तव्य नहीं, बल्कि संवेदनशीलता का विषय है. सही समय पर सही कदम उठाकर इनका जीवन बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

Last Updated : August 7, 2026 at 7:33 PM IST

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