स्टेट लेवल वुशु टूर्नामेंट में अशोकनगर का दबदबा, 41 गोल्ड मेडल समेत जीते 115 पदक
25वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में 354 अंकों के साथ अशोकनगर के खिलाड़ियों ने मारी बाजी. जबलपुर दूसरे, इंदौर तीसरे स्थान पर रहा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 9:15 PM IST
शहडोल/हैदराबाद: भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में स्टेट लेवल वुशु टूर्नामेंट का आयोजन किया गया. जिसमें प्रदेश भर के 700 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इस टूर्नामेंट में अशोकनगर के खिलाड़ियों ने 41 स्वर्ण पदक समेत कुल 115 पदक जीतकर 354 अंकों के साथ प्रदेश में टॉप स्थान हासिल किया. जबलपुर 234 अंकों के साथ दूसरे और इंदौर तीसरे स्थान पर रहा.
स्टेट लेवल वुशु टूर्नामेंट में अशोकनगर का दबदबा
अशोकनगर के खिलाड़ियों ने 41 स्वर्ण पदक समेत कुल 115 पदक जीतकर 354 अंकों के साथ प्रदेश में टॉप स्थान हासिल किया है. अशोकनगर की टीम ने अलग-अलग आयु वर्ग में 41 स्वर्ण, 35 रजत और 39 कांस्य सहित कुल 115 पदक जीते. पदकों के साथ अंक तालिका में अशोकनगर की टीम सबसे आगे रही.
अशोकनगर के लिए योगराज सिंह तीर्थ जैन, तक्ष गुप्ता, पूजा नामदेव, आरती विश्वकर्मा, भावेश सेन, विराट नामदेव, समीर पाठक, अमृतपाल सिंह, गौरांश चौरसिया, जोविका जकेले, आदि रघुवंशी, सिद्धार्थ, अभजीत राय, नवीत जकेले, अनिका त्रिवेदी, अनुराग बरहा, गौरांग अग्रवाल, शिवार्थ धुरेंटे, राघव मिश्रा, समग्या दैलवार, शिवन्या चौरसिया, परी भट्ट और नमन जाट ने स्वर्ण पदक जीते. इस स्पर्धा में जबलपुर के श्रेयांस शर्मा ने 2 स्वर्ण पदक जीते.
अशोकनगर टीम के प्रदर्शन पर कोच ब्रजेश धुरेंटे को मध्य प्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक चंचल शेखर और मध्य प्रदेश वुशु संघ के अध्यक्ष एडीजी जयदीप प्रसाद ने सम्मानित किया.
700 से अधिक खिलाड़ी हुए शामिल
भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में 3 दिन तक चली 25वीं मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वूशु प्रतियोगिता में अशोकनगर के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से पूरे प्रदेश में दबदबा कायम किया. 16 से 18 सितंबर तक हुई प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 700 से अधिक खिलाड़ियों ने अलग-अलग ऐज ग्रुप के मुकाबलों में हिस्सा लिया. मध्य प्रदेश वुशु संघ और खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने यह आयोजन किया. यह प्रतियोगिता भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित की गई थी.
शहडोल ने जीते 7 मेडल
शहडोल के कोच अंशुमान सिंह ने बताया, "स्टेट लेवल वुशु मुकाबले के लिए शहडोल के खिलाड़ियों ने भी अलग-अलग ऐज ग्रुप में हिस्सा लिया. जिसमें शहडोल के खिलाड़ियों ने टोटल 7 मेडल जीते. इस राज्य स्तरीय मुकाबले में शहडोल के अथर्व सिंह टेकाम ने स्वर्ण पदक जीता, आदित्य तिवारी ने रजत पदक जीता और प्रथमेश ताम्रकर, इमरान खान, चंद्रशेखर यादव, केशव भारद्वाज और ओम द्विवेदी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.
- लाठी तलवार हंटर ले 400 खिलाड़ी पहुंचे रानीताल स्टेडियम, चाइनीज खेल को बना रहे हथियार
- मध्य प्रदेश में तैयार होंगे गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स हब बनाने की बड़ी तैयारी
- मध्य प्रदेश की फुटबाल टीम में विचारपुर गांव की 3 प्लेयर, मणिपुर में नेशनल गेम्स में दिखेगा जलवा
अथर्व नेशनल के लिए सिलेक्ट
मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले अथर्व सिंह टेकाम को उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम भी मिला और उनका सिलेक्शन नेशनल लेवल के खेल के लिए हो गया है. उनके इस अचीवमेंट से जिले भर के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में हर्ष का माहौल है.