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मध्य प्रदेश के 23 बांधों ने बढ़ाई चिंता, बरगी लबालब, अगले 10 दिन झमाझम बारिश की उम्मीद

भोपाल: मध्य प्रदेश में बारिश का मौसम आधे से ज्यादा सीजन बीत गया है, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश के करीबन आधे बांधों का पेट अभी आधा भी नहीं भरा है. प्रदेश में 54 प्रमुख जलाशय हैं, जिसमें से 23 से ज्यादा जलाशय अभी आधे और उससे भी ज्यादा खाली हैं. इसमें तवा, इंदिरा सागर डैम, बाणसागर, बानसुजारा, पेंज डाइवर्जन जैसे बड़े बांध अभी आधे ही भर पाए हैं. हालांकि बीते 10 दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में हुई बारिश से कई बांधों में तेजी से जल स्तर बढ़ा है.

पिछले 24 घंटों के दौरान हुई उमरिया, कटनी, दमोह, सागर सहित कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है, इसके चलते राजगढ़ के कुंडलिया, शिवपुरी के महुअर और पन्ना के पवई डैम के गेट को खोलना पड़ा. इधर जल्द ही जबलपुर के बरगी डैम के गेट भी खुल सकते हैं.

मध्य प्रदेश के कई डैम आधे से ज्यादा खाली (ETV Bharat)

जल्द खुल सकते हैं बरगी डैम के गेट

पिछले 10 दिनों के दौरान जबलपुर, मंडला और सिवनी जिलों के आसपास अच्छी बारिश से बरगी डैम का जल स्तर से तेजी से बढ़ा है. बरगी डैम का पानी पिछले 42 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, स्थिति यह थी कि सालों बाद नहर का गेट लोगों को पानी के बाहर दिखाई दिया, लेकिन पिछले दिनों में इसके कैचमेंट एरिया और नर्मदा नदी में आ रहे पानी की वजह से बरगी का जल स्तर तेजी से बढ़ा है.

जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर आरआर मीणा बताते हैं, "बरगी डैम में करीब सवा 700 क्यूबिक मीटर पानी आ रहा है और इसे पूरा भरने में एक हफ्ते का समय लगेगा. हालांकि यह 80 फीसदी भर चुका है. उधर मानसून का एक नया सिस्टम बना है और इससे कैचमेंट में और पानी की संभावना है. इसको देखते हुए अब एक-दो दिन में बरगी के कुछ गेट को खोला जा सकता है."

अगले 10 दिन झमाझम बारिश की उम्मीद (ETV Bharat)

बरगी से भरेगा ओंकारेश्वर डैम

बरगी से छोड़ा जाने वाला पानी नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद होते हुए ओंकारेश्वर और इसके बाद सरदार सरोवर बांध में पहुंचता है. उम्मीद है कि जल्द ही ओंकारेश्वर बांध भी भरेगा हालांकि अभी तक यह आधा ही भर पाया है. ओंकारेश्वर के अलावा खंडवा जिले में स्थित इंदिरा सागर, नर्मदापुरम का तवा बांध, शहडोल का बाणसागर, टीकमगढ़ का बानसुजारा, छिंदवाडा का पेंज डायवर्जन अभी मुश्किल से आधे ही भर पाए हैं. यही स्थिति हरसी, पगरा डैम केरवा डैम सहित 22 अन्य बांधों की भी है. मंदसौर के काका साहब गाडगिल साहब, ग्वालियर का तिघरा को अभी 60 फीसदी तक पानी की जरूरत है.

किस डैम के खाली रहने से कितना असर

नर्मदापुरम का तवा डैम 42.13 फीसदी भर गया है लेकिन 57.87 फीसदी भरना बाकी है. तवा डैम से करीब 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है. नर्मदापुरम, हरदा जिले में सिंचाई के लिए यह डैम मुख्य जरिया है. इसके खाली रहने से नहरों के जरिए खेतों तक पानी कम पहुंचेगा.

शहडोल का बाणसागर बांध 58.46 फीसदी भर चुका है और अभी 49.72 फीसदी खाली है. यह प्रदेश के प्रमुख मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में से एक है. यहां 425 मेगावॉट की जल विद्युत परियोजना है. पानी कम होने से बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा. इसके अलावा इसके पानी से आसपास के करीबन 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है. इसका फायदा पड़ौसी राज्य उत्तर प्रदेश को भी मिलता है.