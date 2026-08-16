मध्य प्रदेश के 23 बांधों ने बढ़ाई चिंता, बरगी लबालब, अगले 10 दिन झमाझम बारिश की उम्मीद

मध्य प्रदेश के 23 बांधों ने बढ़ाई चिंता, बरगी लबालब, अगले 10 दिन झमाझम बारिश की उम्मीद
बारिश का आधा मौसम बीतने के बाद भी मध्य प्रदेश के लगभग 23 डैम आधे से ज्यादा खाली. भोपाल से ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 7:35 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 7:58 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में बारिश का मौसम आधे से ज्यादा सीजन बीत गया है, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश के करीबन आधे बांधों का पेट अभी आधा भी नहीं भरा है. प्रदेश में 54 प्रमुख जलाशय हैं, जिसमें से 23 से ज्यादा जलाशय अभी आधे और उससे भी ज्यादा खाली हैं. इसमें तवा, इंदिरा सागर डैम, बाणसागर, बानसुजारा, पेंज डाइवर्जन जैसे बड़े बांध अभी आधे ही भर पाए हैं. हालांकि बीते 10 दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में हुई बारिश से कई बांधों में तेजी से जल स्तर बढ़ा है.
पिछले 24 घंटों के दौरान हुई उमरिया, कटनी, दमोह, सागर सहित कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है, इसके चलते राजगढ़ के कुंडलिया, शिवपुरी के महुअर और पन्ना के पवई डैम के गेट को खोलना पड़ा. इधर जल्द ही जबलपुर के बरगी डैम के गेट भी खुल सकते हैं.
जल्द खुल सकते हैं बरगी डैम के गेट
पिछले 10 दिनों के दौरान जबलपुर, मंडला और सिवनी जिलों के आसपास अच्छी बारिश से बरगी डैम का जल स्तर से तेजी से बढ़ा है. बरगी डैम का पानी पिछले 42 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, स्थिति यह थी कि सालों बाद नहर का गेट लोगों को पानी के बाहर दिखाई दिया, लेकिन पिछले दिनों में इसके कैचमेंट एरिया और नर्मदा नदी में आ रहे पानी की वजह से बरगी का जल स्तर तेजी से बढ़ा है.
जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर आरआर मीणा बताते हैं, "बरगी डैम में करीब सवा 700 क्यूबिक मीटर पानी आ रहा है और इसे पूरा भरने में एक हफ्ते का समय लगेगा. हालांकि यह 80 फीसदी भर चुका है. उधर मानसून का एक नया सिस्टम बना है और इससे कैचमेंट में और पानी की संभावना है. इसको देखते हुए अब एक-दो दिन में बरगी के कुछ गेट को खोला जा सकता है."
बरगी से भरेगा ओंकारेश्वर डैम
बरगी से छोड़ा जाने वाला पानी नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद होते हुए ओंकारेश्वर और इसके बाद सरदार सरोवर बांध में पहुंचता है. उम्मीद है कि जल्द ही ओंकारेश्वर बांध भी भरेगा हालांकि अभी तक यह आधा ही भर पाया है. ओंकारेश्वर के अलावा खंडवा जिले में स्थित इंदिरा सागर, नर्मदापुरम का तवा बांध, शहडोल का बाणसागर, टीकमगढ़ का बानसुजारा, छिंदवाडा का पेंज डायवर्जन अभी मुश्किल से आधे ही भर पाए हैं. यही स्थिति हरसी, पगरा डैम केरवा डैम सहित 22 अन्य बांधों की भी है. मंदसौर के काका साहब गाडगिल साहब, ग्वालियर का तिघरा को अभी 60 फीसदी तक पानी की जरूरत है.
किस डैम के खाली रहने से कितना असर
नर्मदापुरम का तवा डैम 42.13 फीसदी भर गया है लेकिन 57.87 फीसदी भरना बाकी है. तवा डैम से करीब 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है. नर्मदापुरम, हरदा जिले में सिंचाई के लिए यह डैम मुख्य जरिया है. इसके खाली रहने से नहरों के जरिए खेतों तक पानी कम पहुंचेगा.
शहडोल का बाणसागर बांध 58.46 फीसदी भर चुका है और अभी 49.72 फीसदी खाली है. यह प्रदेश के प्रमुख मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में से एक है. यहां 425 मेगावॉट की जल विद्युत परियोजना है. पानी कम होने से बिजली उत्पादन पर असर पड़ेगा. इसके अलावा इसके पानी से आसपास के करीबन 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है. इसका फायदा पड़ौसी राज्य उत्तर प्रदेश को भी मिलता है.
खंडवा का इंदिरा सागर बांध 50.28 फीसदी भर चुका है और अभी 49.72 फीसदी खाली है. जल भराव क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बांध में इंदिरा सागर को गिना जाता है. इसके खाली रहने से विद्युत उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा. इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता 1 हजार मेगावॉट है. कम पानी से किसान भी प्रभावित होंगे. इससे 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलता है.
मध्य प्रदेश के ये डैम आधे से ज्यादा खाली
संजय सागर,विदिशा - 52.28
दाहोद,रायसेन - 53.63
पेंच डाइवर्जन,छिंदवाड़ा- 53.99
सिंघपुर,छतरपुर - 54.30
बानसुजारा, टीकमगढ़ - 57.09
तवा डैम, नर्मदापुरम - 57.87
धोलावाड़ बांध,रतलाम - 59.24
उर्मिल बांध, छतरपुर - 59.70
तिघरा,ग्वालियर - 61.83
काका साहब गाडगिल सागर,मंदसौर - 80
दूधी, राजगढ़ - 82.60
सुकता टैंक, खंडवा - 12.29
राजघाट डैम - 17.83
मोहनपुरा डैम, राजगढ़ - 19.19
कुंडालिया डैम - 19.81
कौन से डैम किस डैम को भरते हैं
प्रदेश में नर्मदा नदी पर बांधों की पूरी एक श्रृखंला है, जहां ऊपर के बांध जब भरते हैं और जब उनसे पानी छोड़ा जाता है, तो नीचे के बांध अपने आप भरते जाते हैं. हालांकि यह स्थिति तब होती है, जब ऊपरी इलाकों में अच्छी बारिश होती है.
- जबलपुर में स्थित बरगी बांध पूरी तरह लबालब हो जाता है और इससे जब पानी छोड़ा जाता है तो यह पानी इंदिरा सागर बांध में पहुंचता है. इससे इसका जल स्तर तेजी से बढ़ता है.
- तवा बांध भरने के बाद इसके गेट खुलने से इसका पानी भी इंदिरा सागर बांध में पहुंचता है. इंदिरा सागर में तवा नदी, भोपाल की कोलार नदी का भी पानी पहुंचता है.
- इंदिरा सागर बांध के पानी का सीधा असर ओंकारेश्वर बांध पर पड़ता है. जब इंदिरा सागर बांध से पानी छोड़ा जाता है तो यह खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध में पहुंचता है.
- ओंकारेश्वर बांध भरने के बाद इसका पानी नर्मदा नदी पर बने सबसे बड़े और अंतिम सरदार सरोवर बांध में पहुंचता है.
- भोपाल का कलियासोत डैम भी बड़े तालाब पर बने भदभदा के गेट खुलने के बाद ही भरता है. कलियासोत डैम अभी 30 फीट खाली है.
अगले 10 दिन मानसून का गोल्डन टाइम
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा कहते हैं, "प्रदेश के मानसून के लिहाज से अगले 10 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं. प्रदेश में अगले 10 दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है. उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिमी बंगाल उत्तर ओडिशा तट पर एक नया निम्न दवाब का क्षेत्र बना है. इसके चलते प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है.
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प्रदेश में अभी औसत रुप से देखी जाए तो बारिश का कोटा 11 फीसदी कम है. इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में 17 फीसदी औसत से कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 6 फीसदी कम बारिश हुई है. पिछले 10 दिनों में हुई बारिश के चलते यह आंकड़ा कम हुआ है. उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें और सुधार होगा."