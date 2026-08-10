मध्य प्रदेश के शिल्पकारों को मिला ओपन मार्केट, मोहन यादव ने लॉन्च किए 2 पोर्टल
मध्य प्रदेश के शिल्पकारों और बुकरों के लिए खुलेगा देश का बाजार, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नया ओडीओपी मार्ट किया लॉन्च, उज्जैन में बनेगा यूनिटी मॉल. भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 6:09 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के ढाई लाख बुनकरों और शिल्पकारों की कला के लिए देश भर के बाजार का रास्ता खुल गया है. प्रदेश के शिल्पकार और बुनकर अपना प्रोडक्ट अब देश भर में बेच सकेंगे. प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के शिल्पकारों के उत्पाद के लिए एक नया ओडीओपी मार्ट लॉन्च किया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में इस पोर्टल की शुरूआत की है. शुरूआत में देश के 16 हजार लोकेशन पर इस पोर्टल के माध्यम से सामान की डिलेवरी की जा सकेगी, इसके लिए सिर्फ 1 फीसदी कमीशन देना होगा. इसके अलावा राज्य सरकार ने मृगनयनी का ई कॉमर्स पोर्टल भी शुरू किया है. देश भर में मृगनयनी के 38 स्थानों पर शो रूम हैं.
मृगनयनी और ओडीओपी मार्ट की शुरूआत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "मध्य प्रदेश की विरासत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन किसानों की मेहनत जिसमें वह कपास से लेकर कई फसल उगाते हैं. इसके बाद बुनकर इन कपास से कई उत्कृष्ट कपड़ा बनाते हैं. शिल्पियों को ईश्वर ने गजब का हुनर दिया है. उनकी कला का नमूना खजुराहो की शिल्पकारी में दिखाई देता है. ओडीओपी उत्पाद को ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराने के लिए मृगनयनी और ओडीओपी मार्ट की शुरूआत मध्य प्रदेश की लंबी छलांग है.
इस पोर्टल को देश में पहला स्थान भी मिला है. सीएम ने कहा कि वैसे तो मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन करीब 300 सौ साल पहले देवी अहिल्याबाई ने न सिर्फ महेश्वर के शिल्प को संरक्षण दिया, बल्कि महेश्वर की साड़ी के रूप में बुनकरों को नई पहचान दी. इस मामले में चंदेरी वाले भी कम नहीं पड़ते. ओडीओपी मार्ट में शुरूआत में चंदेरी, महेश्वर की साड़ी, धार का बटिक, ब्लॉक पेंटिंग जैसे 460 उत्पाद पोर्टल पर उपलब्ध हैं. 15 हजार से ज्यादा लोकेशन पर इन सामानों की डिलेवरी की जाएगी. उज्जैन में हाल ही में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है."
हर सामान में दिखेगी शिल्पकारों की कहानी
इसके पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि "ई कॉमर्स पोर्टल पर बिकने वाले बुनकरों और शिल्पकारों के सामान के साथ उस सामान की कहानी भी बताई जाएगी. इसके लिए सभी सामानों के साथ क्यू आर कोर्ड भी लगाया जाएगा, ताकि लोग समझ सकें कि इसे किस तरह और कितनी मेहनत के साथ कहां तैयार किया जा रहा है. इस पोर्टल के माध्यम से देश के 16 हजार लोकेशन को जोड़ा गया है.
मध्य प्रदेश के दूर-दराज का सामान अब देश के दूसरे छोर तक पहुंचेगा. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कच्ची घानी का तेल बनता है. यह शुद्ध होता है, लेकिन इसे सही मार्केट नहीं मिल पाता था. इसी तरह के दूसरे उत्पाद हैं, जिसे अब देश के कौने-कौने तक पहुंचाने में हम सफल होंगे. इससे प्रदेश के शिल्पकारों की आमदानी बढे़गी. उन्होंने कहा कि आज खरीदारों की खर्च करने की सीमा बढ़ी है, लोग खर्च करने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें सामान अच्छी क्वालिटी का मिले.
- मध्य प्रदेश पुलिस में साढ़े 4 हजार पदों पर होगी भर्ती, सीएम मोहन यादव ने किए कई ऐलान
- 'बोल बम' के जयकारों से गूंजा जबलपुर, फूल बरसाकर मोहन यादव ने कांवड़ियों का बढ़ाया उत्साह
उज्जैन में बन रहा यूनिटी मॉल
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कई क्षेत्रों में एक साथ काम कर रही है. औद्योगिक क्षेत्र को लगातार आगे बढ़ाया रहा है. इसके अलावा भोपाल इंदौर मैट्रोपॉलिटन सिटी विकसित की जा रही है. 6 जिलों को मिलकर इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन तैया किया जा रहा है, इसमें 3 एयरपोर्ट, 6 जंक्शन, 8 औद्योगिक क्षेत्र तैयार किया जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में यूनिटी मॉल भी बनाया जा रहा है. यह मॉल प्रदेश के बुनकरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए बेहद मददगार साबित होगी. केन्द्र सरकार की वन नेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत इसे तैयार किया जा रहा है.