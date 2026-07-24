व्यापम से NEET तक, हर साल बढ़ रहा परीक्षाओं में घोटाले का ग्राफ, बीते 6 साल की 12 परीक्षाएं जांच के घेरे में

व्यापम से NEET तक, हर साल बढ़ रहा परीक्षाओं में घोटाले का ग्राफ, बीते 6 साल की 12 परीक्षाएं जांच के घेरे में
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने साल 2020 से जून 2026 के बीच 73 परीक्षाएं आयोजित कीं. इनमें 40 भर्ती और 33 पात्रता, प्रवेश व चयन परीक्षाएं शामिल थीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : July 24, 2026 at 8:09 PM IST
भोपाल: देश भर में नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर खड़े हो रहे सवालों के बीच मध्य प्रदेश में भी व्यापम से लेकर पटवारी और पुलिस परीक्षाओं में हुई कथित धंधली की यादें एक बार फिर ताजा कर दी हैं. कभी व्यापम घोटाले से देश को झकझोरने वाला मध्य प्रदेश अब नई भर्ती परीक्षाओं में भी पेपर लीक, बायोमेट्रिक से छेड़छाड़, साल्वर गैंग और नकल जैसे मामलों से जूझ रहा है.
आधिकारिक रिकार्ड बताते हैं कि 2020 से जून 2026 के बीच एमपी कर्मचारी चयन बोर्ड की 12 से अधिक परीक्षाएं पुलिस जांच के दायरे में आईं. इनमें तीन परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं जबकि नौ भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अब भी लंबित हैं.
बीते 6 सालों में 73 परीक्षाएं आयोजित की गई
बता दें कि 2020 से जून 2026 के बीच मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने 73 परीक्षाएं आयोजित कीं. इनमें 40 भर्ती और 33 पात्रता, प्रवेश व चयन परीक्षाएं शामिल थीं. इस दौरान पेपर लीक, प्रतिरूपण और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों में 12 से अधिक परीक्षाएं प्रभावित हुईं. तीन भर्ती परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं, जबकि नौ भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो सके हैं.
गोपनीय प्रश्नपत्र डाउनलोड, तीन परीक्षाएं रद्द
सबसे बड़ा मामला 2021 में सामने आया, जब तकनीकी जांच में पता चला कि परीक्षा साफ्टवेयर पर अपलोड किए गए गोपनीय प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले अनधिकृत कंप्यूटरों से डाउनलोड किए गए थे. इसके बाद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, समूह-2 उप समूह-4 और समूह-5 भर्ती परीक्षा-2020 की संबंधित परीक्षाएं रद्द कर दी गईं. मामला साइबर पुलिस को सौंपा गया, जिसने अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज किए.
पुलिस आरक्षक भर्ती में बायोमेट्रिक और साल्वर गैंग का खेल
पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा- 2023 में तकनीक के दुरुपयोग का बड़ा खुलासा हुआ. जांच में सामने आया कि गिरोह ने अंगूठे के निशान और फोटो जैसे बायोमेट्रिक डेटा से छेड़छाड़ कर असली अभ्यर्थियों की जगह साल्वर बैठाए. फर्जी पहचान पत्र और आधार विवरणों में हेरफेर कर परीक्षा दिलाई गई.
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कुछ अभ्यर्थी, जो पहले 50 परसेंटाइल तक नहीं पहुंचते थे, उन्होंने नए केंद्रों पर 100 परसेंटाइल हासिल कर लिया और महज 15 मिनट में पूरा प्रश्नपत्र हल कर दिया. अब तक 19 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.
पटवारी परीक्षा में एक ही सेंटर से 7 टॉपर
पटवारी भर्ती परीक्षा-2022 में शीर्ष 10 में से सात अभ्यर्थियों का एक ही निजी परीक्षा केंद्र से चयन होने पर विवाद गहरा गया. इससे व्यापम घोटाले की यादें फिर ताजा हो गईं. वर्ष 2013 में उजागर हुए व्यापम घोटाले में मेडिकल, पुलिस, शिक्षक, पटवारी और अन्य भर्तियों में डमी कैंडिडेट, ओएमआर शीट में हेराफेरी और सीटिंग अरेंजमेंट में बदलाव जैसे तरीकों से अयोग्य उम्मीदवारों का चयन कराया गया था.
आज भी सामने आ रहे नए मामले बताते हैं कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं. नीट पेपर लीक के बाद देश भर में उठ रहे सवालों के बीच मध्य प्रदेश के ये मामले भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं.
अनियमितताओं को रोकने ली जाएगी एआई की मदद
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के जनसंपर्क अधिकारी विशाल जोशी के अनुसार "अब मंडल द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं की हाईटेक निगरानी की जा रही है, जिससे परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले रुके हैं. आने वाले समय में ईएसबी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है. जिससे परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं को रोका जा सके."