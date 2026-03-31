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मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के दाम, 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के लिए चुकाना पड़ेगा अधिक पैसा

मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से बढ़ जाएंगे जमीनों के दाम, आखिरी दिन 31 मार्च 2026 को 5900 से ज्यादा जमीन-मकान बिके.

MP LAND COST INCREASE 16 PERCENT
मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के दाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 6:23 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन जमीन और मकानों की रजिस्ट्री कराने वालों का दिन भर तांता लगा रहा. आखिरी दिन प्रदेश भर में 5 हजार 900 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई हैं. इससे पंजीयन विभाग को एक दिन में ही 34 करोड़ से ज्यादा की राजस्व प्राप्त हुआ है. 1 अप्रैल से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने जा रही है. खासतौर से शहरी क्षेत्रों में जमीनों की कीमतों में कलेक्टर गाइडलाइन में बदलाव कर दिया गया है. राजधानी भोपाल में ही 720 लोकेशन पर जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं.

छुट्टी के दिनों में भी खुले रहे कार्यालय

राजधानी भोपाल सहित सभी शहरों में 1 अप्रैल से कलेक्टर गाइड लाइन में बढ़ोत्तरी (प्रापर्टी रजिस्ट्री शुल्क) होने जा रही है. राजधानी भोपाल में ही 2177 स्थानों में से 740 लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोत्तरी की गई है. भोपाल में कोलार रोड़, भोपाल बायपास, बावड़िया, होशंगाबाद रोड, रायसेन रोड, नव निर्मित कॉलोनियों और कमर्शिलय क्षेत्रों में कलेक्टर गाइडलाइन को बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर गाइडलाइन में औसतन 16 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. महानिरीक्षण पंजीयन अमित तोमर के मुताबिक प्रदेश भर में करीब 1 लाख 5 हजार लोकेशन में से 65 हजार 300 स्थानों पर कलेक्टर गाइडलाइन को बढ़ाया गया है.

MP Land Cost High from 1 April 2026
आखिरी दिन रजिस्ट्री कराने वालों का तांता (ETV Bharat)

1 अप्रैल से कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ने के चलते मार्च माह के आखिरी दिन भी पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री कराने वालों का तांता लगा रहा. पंजीयन कराने में लोगों को परेशानी न आए, इसके चलते शनिवार, रविवार और दूसरे अवकाश के दिन भी पंजीयन कार्यालय को खुला रखा गया.

एक साल में 1 लाख से ज्यादा हुई खरीद-बिक्री

प्रदेश में साल भर जमीनों की खरीद-बिक्री होती रही है. हालांकि, जमीन और मकान की रजिस्ट्री में सबसे ज्यादा तेजी मार्च के आखिरी दिनों में सामने आई है. प्रदेश में मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 1 लाख 31 हजार 261 रजिस्ट्री हो चुकी हैं, हालांकि अभी इसके अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं. अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष में स्टांप और पंजीकरण से 16 फीसदी तक ज्यादा आय होने का अनुमान है. जल्द ही इसके अंतिम आंकड़े जारी किए जाएंगे. प्रदेश में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन करीबन 5 हजार 900 से ज्यादा पंजीयन किए गए. इसके साथ ही मार्च माह में रजिस्ट्री कराने वालों का आंकड़ा 13 हजार से ज्यादा का पहुंच गया है.

MP New Property Guidelines
मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से बढ़ जाएंगे जमीनों के दाम (ETV Bharat)

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एक रजिस्ट्री पर सरकार को मिलता है कितना राजस्व

मध्य प्रदेश सरकार को साल 2024-25 में स्टांप और पंजीकरण से 12 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है. राज्य सरकार को प्रदेश में होने वाली हर एक रजिस्ट्री पर जमीन की तय कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से तय की गई जमीन या मकान की कीमत का 12.50 फीसदी स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट प्राप्त होती है. इसमें महिलाओं के संपत्ति में भागीदार होने पर स्टॉप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में 2 फीसदी की छूट दी जाती है. प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन देश में सबसे ज्यादा है.

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