ETV Bharat / state

सिल्ली-बोकारो रेलखंड पर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन बेपटरी, बड़ा हादसा टला

रांची: श्रावणी मेले से लौट रहे कांवड़ियों से भरी स्पेशल ट्रेन शनिवार देर रात सिल्ली-बोकारो रेलखंड पर हादसे का शिकार हो गई. ट्रेन संख्या 08895 श्रावणी मेला स्पेशल की इंजन से तीसरी बोगी अचानक पटरी से नीचे उतर गई. ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी यात्री के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है.

रेलवे के अनुसार, ट्रेन श्रावणी मेला से यात्रियों को लेकर मधुपुर की ओर जा रही थी. करीब रात 2:30 बजे पोल संख्या 354/SA4 के पास इंजन से तीसरी बोगी, कोच नंबर SEC 64776, बेपटरी हो गई. घटना के बाद यात्रियों को तेज झटका महसूस हुआ और कुछ देर के लिए ट्रेन में अफरा-तफरी की स्थिति बनी. हालांकि रेलवे ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित कर लिया.

मौके पर मौजूद पुलिस व अन्य रेल कर्मचारी (ETV BHARAT)

सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई है. उन्होंने कहा कि यात्रियों को हल्का झटका जरूर लगा था, लेकिन सभी सुरक्षित हैं. रेलवे की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई. घटना के बाद प्रभावित रेलखंड पर परिचालन को लेकर रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया. यात्रियों को दूसरी ट्रेनों के जरिए उनके गंतव्य तक भेजा गया. जो यात्री बोकारो जाना चाहते थे, उनके लिए अलग से ट्रेनों और यातायात की व्यवस्था की गई, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.