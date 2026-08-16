सिल्ली-बोकारो रेलखंड पर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन बेपटरी, बड़ा हादसा टला
रांची में श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन पटरी से उतर गई. ट्रेन श्रावणी मेला से यात्रियों को लेकर मधुपुर जा रही थी.
Published : August 16, 2026 at 10:24 AM IST
रांची: श्रावणी मेले से लौट रहे कांवड़ियों से भरी स्पेशल ट्रेन शनिवार देर रात सिल्ली-बोकारो रेलखंड पर हादसे का शिकार हो गई. ट्रेन संख्या 08895 श्रावणी मेला स्पेशल की इंजन से तीसरी बोगी अचानक पटरी से नीचे उतर गई. ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी यात्री के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है.
रेलवे के अनुसार, ट्रेन श्रावणी मेला से यात्रियों को लेकर मधुपुर की ओर जा रही थी. करीब रात 2:30 बजे पोल संख्या 354/SA4 के पास इंजन से तीसरी बोगी, कोच नंबर SEC 64776, बेपटरी हो गई. घटना के बाद यात्रियों को तेज झटका महसूस हुआ और कुछ देर के लिए ट्रेन में अफरा-तफरी की स्थिति बनी. हालांकि रेलवे ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित कर लिया.
सीनियर डीसीएम श्रेया सिंह ने बताया कि घटना में किसी यात्री को चोट नहीं आई है. उन्होंने कहा कि यात्रियों को हल्का झटका जरूर लगा था, लेकिन सभी सुरक्षित हैं. रेलवे की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई. घटना के बाद प्रभावित रेलखंड पर परिचालन को लेकर रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया. यात्रियों को दूसरी ट्रेनों के जरिए उनके गंतव्य तक भेजा गया. जो यात्री बोकारो जाना चाहते थे, उनके लिए अलग से ट्रेनों और यातायात की व्यवस्था की गई, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
यात्रियों ने भी रेलवे की त्वरित कार्रवाई की सराहना की. उनका कहना था कि घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने तुरंत व्यवस्था संभाली और उन्हें सुरक्षित तरीके से आगे भेजने की व्यवस्था की गई. घटना की सूचना मिलते ही हटिया मंडल के डीआरएम समेत आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के तकनीकी अधिकारी मौके पर पहुंचे. बेपटरी हुई बोगी को तकनीकी टीम ने वापस पटरी पर लाया और सुरक्षा के लिहाज से उसे मुरी यार्ड में खड़ा कराया गया. इसके बाद प्रभावित ट्रैक की जांच और मरम्मत का काम शुरू किया गया.
रेलवे कर्मचारियों की लगातार मशक्कत के बाद करीब सुबह 5:15 बजे रेलखंड पर परिचालन बहाल कर दिया गया. रेलवे की तकनीकी टीम अब घटना के कारणों की जांच कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बोगी किन परिस्थितियों में पटरी से उतरी.
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