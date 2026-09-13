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'अमरमणि को कांग्रेस में लिया तो दिल्ली में करूंगी अनशन'; मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने खोला मोर्चा

लखीमपुर खीरी में प्रेसवार्ता कर किया ऐलान, राहुल-सोनिया आवास के बाहर करेंगी प्रदर्शन

मधुमिता की बहन निधि शुक्ला
मधुमिता की बहन निधि शुक्ला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 5:59 PM IST

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लखीमपुर खीरी: करीब 23 साल पुराने बहुचर्चित कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा बन गया है. पूर्व मंत्री और इस हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट चुके अमरमणि त्रिपाठी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच मधुमिता शुक्ला की बहन और कांग्रेस की पीसीसी सदस्य निधि शुक्ला ने मोर्चा खोल दिया है. रविवार को लखीमपुर खीरी में प्रेसवार्ता कर निधि शुक्ला ने ऐलान किया कि यदि अमरमणि त्रिपाठी को कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल किया गया तो वह दिल्ली में धरना-प्रदर्शन और अनशन करेंगी.

निधि शुक्ला ने अमरमणि के खिलाफ खोला मोर्चा (Video Credit; ETV Bharat)

निधि शुक्ला ने कहा कि बीते आठ सितंबर को फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अभिषेक दत्त के स्वागत कार्यक्रम के दौरान अमरमणि त्रिपाठी की ओर से पार्टी में शामिल होने की बात कही गई थी. इसके बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपना विरोध दर्ज कराया. वह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से इस संबंध में संपर्क कर चुकी हैं.

निधि शुक्ला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महिला अधिकारों और ‘जेनजी’ को लेकर दिए जाने वाले बयानों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि यदि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल किया जाता है तो पार्टी की विचारधारा और महिलाओं के अधिकारों को लेकर उसके रुख पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

निधि शुक्ला ने कहा कि वह अपनी बहन मधुमिता शुक्ला के लिए शुरुआत से ही न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं. अगर अमरमणि त्रिपाठी को कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल किया जाता है तो इसका खुलकर विरोध करेंगी. कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है. कांग्रेस नेतृत्व को यह समझना होगा कि एक तरफ राहुल गांधी महिलाओं के अधिकार और सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ मधुमिता हत्याकांड के दोषी व्यक्ति को राजनीतिक मंच देने की कोशिश होती है तो यह गंभीर सवाल खड़े करता है.

यदि अमरमणि को पार्टी में शामिल किया गया तो दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास के सामने धरना-प्रदर्शन और अनशन करूंगी. यह लड़ाई सिर्फ मेरी बहन के लिए नहीं, बल्कि न्याय और महिलाओं के सम्मान के लिए है.

क्या है मधुमिता शुक्ला हत्याकांड?
9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी स्थित आवास में 24 वर्षीय कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उस समय वह करीब सात महीने की गर्भवती थीं. जांच के दौरान अमरमणि त्रिपाठी के साथ उनके संबंधों की बात सामने आई. फोरेंसिक और डीएनए जांच में गर्भस्थ शिशु के पिता के रूप में अमरमणि त्रिपाठी की पुष्टि होने की रिपोर्ट आई थी.

मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इसके बाद मामला लखनऊ से देहरादून स्थानांतरित किया गया. जांच सीबीआई को सौंपी गई और सितंबर 2003 में अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया. बाद में गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंकाओं के बीच मुकदमे की सुनवाई देहरादून की फास्ट ट्रैक अदालत में हुई.

24 अक्टूबर 2007 को देहरादून की अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और संतोष कुमार राय को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. बाद में उच्च न्यायालय ने भी सजा को बरकरार रखा.

करीब दो दशक जेल में रहने के बाद अगस्त 2023 में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई का आदेश मिला था.

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