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अमरमणि की राजनीतिक सक्रियता पर भड़कीं निधि शुक्ला, CM योगी से सुरक्षा की मांग

लखनऊ: ​उत्तर प्रदेश के चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के मुख्य दोषी एवं पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की हालिया राजनीतिक गतिविधियों पर पीड़ित परिवारों सवाल उठाया है. शुक्रवार को लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला और अमनमणि त्रिपाठी की दिवंगत पत्नी सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कड़ा रुख बनाए रखने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की भावुक अपील की है.

​प्रेसवार्ता में निधि शुक्ला ने आरोप लगाया कि महाराजगंज की नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुए एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान अमरमणि त्रिपाठी और अमनमणि त्रिपाठी के समर्थन में नारेबाजी की गई. ​निधि शुक्ला ने कहा 2003 से शुरू हुई हमारी लड़ाई भय और दबाव के बीच न्याय के लिए रही है. अमरमणि त्रिपाठी जितने समय तक जेल में रहा, उसमें मीडिया की बड़ी भूमिका रही. अब अगर अमरमणि को फिर से राजनीतिक संरक्षण मिलता है या वह सत्ता और प्रभाव की स्थिति में आता है तो हमारे परिवारों की सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा हो जाएगा.

अगले महीने लॉन्च होगी 'मेरी बहन का कत्ल'

​निधि शुक्ला ने इस दौरान बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के ऑन-रिकॉर्ड और ऑफ-रिकॉर्ड तथ्यों को संकलित कर एक पुस्तक लिखी है. ​किताब का शीर्षक 'मेरी बहन का कत्ल' यह किताब अगले महीने सितंबर 2026 को आधिकारिक रूप से प्रकाशित और विमोचित की जाएगी. निधि शुक्ला के अनुसार, इस किताब में इस केस से जुड़े कई ऐसे सनसनीखेज तथ्य और सबूत शामिल हैं, जो अब तक कभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं. ​प्रेसवार्ता के दौरान निधि शुक्ला और सीमा सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्वांचल को मच्छर और माफिया मुक्त करने के संकल्प का जिक्र किया. अपील की कि सरकार को अपने इस वादे पर मजबूती से कायम रहना चाहिए और किसी भी बाहुबली या माफिया को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए.