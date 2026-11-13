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रांची की मधुलिका ने पाक कला में बनाई खास पहचान, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम

मधुलिका सिन्हा ( ETV Bharat )

रांचीः अपनी शिक्षा, रुचि और हुनर को अलग-अलग क्षेत्रों में आजमाते हुए रांची की मधुलिका सिन्हा ने एक खास मुकाम हासिल किया है. पाक कला (कुकिंग) में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने महज 60 मिनट में 49 अलग-अलग रेसिपी तैयार कीं.

मधुलिका सिन्हा की इस उपलब्धि के लिए उनका नाम हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है. हालांकि मधुलिका की पहचान सिर्फ कुकिंग तक सीमित नहीं है. वह खाद्य उत्पादों के कारोबार में भी सक्रिय हैं और अपने ब्रांड के माध्यम से मखाने को नए स्वरूप में बाजार तक पहुंचा रही हैं.