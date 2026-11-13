रांची की मधुलिका ने पाक कला में बनाई खास पहचान, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम
रांची की मधुलिका सिन्हा ने एक घंटे में 49 रेसिपी बनाकर हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 13, 2026 at 10:41 PM IST
रांचीः अपनी शिक्षा, रुचि और हुनर को अलग-अलग क्षेत्रों में आजमाते हुए रांची की मधुलिका सिन्हा ने एक खास मुकाम हासिल किया है. पाक कला (कुकिंग) में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने महज 60 मिनट में 49 अलग-अलग रेसिपी तैयार कीं.
मधुलिका सिन्हा की इस उपलब्धि के लिए उनका नाम हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है. हालांकि मधुलिका की पहचान सिर्फ कुकिंग तक सीमित नहीं है. वह खाद्य उत्पादों के कारोबार में भी सक्रिय हैं और अपने ब्रांड के माध्यम से मखाने को नए स्वरूप में बाजार तक पहुंचा रही हैं.
रांची के मोरहाबादी की रहने वाली मधुलिका ने शुरुआती पढ़ाई रांची के लाला लाजपत राय स्कूल से की. इसके बाद डेयरी टेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल की और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई पूरी की. उनके पिता अशोक कुमार सिन्हा जिला गव्य विकास पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं और मां मंजू सिन्हा हैं.
शादी के बाद पति रितेश कुमार के साथ दिल्ली में रहने के दौरान मधुलिका ने फरीदाबाद में रोस्टेड मखाने की पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम शुरू किया. धीरे-धीरे इस काम ने व्यावसायिक रूप ले लिया। आज सात्विक ग्रीन ब्रांड के तहत रोस्टेड मखाने की 12 अलग-अलग वैरायटी बाजार में उपलब्ध हैं.
पारंपरिक मखाने को दिया नया स्वाद
मधुलिका के कारोबार की एक खास बात यह है कि इसमें मिथिलांचल के जीआई टैग प्राप्त मखाने का इस्तेमाल किया जाता है. ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए इसे अलग-अलग फ्लेवर में तैयार किया जाता है. उत्पादों को बनाने में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है. आकर्षक पैकेजिंग के जरिए इन्हें बाजार तक पहुंचाया जा रहा है. अब कंपनी फ्लिपकार्ट पर भी अपने उत्पाद उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है.
मधुलिका ने साझा किए अपने अनुभव
ईटीवी भारत के साथ बातचीत में मधुलिका ने कहा कि मेरे लिए यह सफर केवल कारोबार तक सीमित नहीं है. मैं अपने हुनर को एक अलग पहचान देना चाहती हूं. मखाने जैसे पारंपरिक उत्पाद को नए स्वाद और बेहतर पैकेजिंग के साथ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है. पाक कला में 49 रेसिपी तैयार करने की उपलब्धि भी मेरे लिए खास है. आगे अपने उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की दिशा में काम करना चाहती हूं.
मधुलिका की उपलब्धि ने रांची में उनके परिवार और परिचितों के बीच खुशी का माहौल बनाया है. एक ओर पाक कला में रिकॉर्ड और दूसरी ओर अपने ब्रांड के विस्तार की तैयारी उनके बहुआयामी प्रयासों को दर्शाती है.
इसे भी पढे़ं- रीड-ए-थॉन में झारखंड को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मिली मान्यता, 28.85 लाख प्रतिभागियों ने एक साथ पढ़ीं किताबें
इसे भी पढे़ं- नाक पर हूला हूप घुमाकर 11 साल की आश्वी ने बनाया कीर्तिमान, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम
इसे भी पढे़ं- रांची की डॉ. मेघा रानी ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 120 मिनट में 120 पेज लिखकर रचा इतिहास