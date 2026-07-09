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बम्पर कमाई वाली फसल, एक बार लगाओ बार बार काटो, इसे ना कीड़े खाते हैं ना मवेशी

जानिए क्या है मधुकामिनी और कैसे करें इसकी खेती ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मधुकामिनी की खेती के लिए आपको इसके पौधे महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल से मंगाने होंगे. इसके बाद इन्हें खेत में 2 से 3 फीट की दूरी पर लगाना होता है. यह पौधा करीब डेढ़ वर्ष तक कोई मुनाफा नहीं देता, लेकिन डेढ़ वर्ष बाद इसकी पत्तियों की कटाई कर उन्हें बेचा जा सकता है.

लागत, मेहनत और जोखिम कम, मुनाफा ज्यादा, ऐसी है मधुकामिनी फसल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसान बताते हैं कि मधुकामिनी ऐसी फसल है, जिसे लगाने के कई फायदे हैं. यह न सिर्फ आपको अधिक मुनाफा देगी, बल्कि आपकी लागत, मेहनत और जोखिम भी काफी कम कर देगी. हालांकि उत्तर छत्तीसगढ़ में अब तक इस फसल को किसी भी किसान ने व्यावसायिक रूप से नहीं लगाया था. आमतौर पर मधुकामिनी लोगों के गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए ही लगाई जाती है. लेकिन सरगुजा में पहली बार एक किसान ने इसकी व्यावसायिक खेती की और अब लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं.

सरगुजा के किसान अब परंपरागत खेती को छोड़ लगातार खेती में नवाचार कर रहे हैं. कोई फूलों की खेती कर रहा है, तो कोई स्ट्रॉबेरी और ग्रीन एप्पल उगा रहा है. वहीं कई किसान अब सब्जियों की खेती की ओर रुख कर चुके हैं. खेती में नवाचार के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग किसानों की मदद करता है. सरकार की कई योजनाएं भी हैं, जो किसानों को लाभ पहुंचाती हैं. इसी कड़ी में सरगुजा मुख्यालय से लगे सूरजपुर जिले के ग्राम अजब नगर के किसान आनंद मंडल ने मधुकामिनी की खेती शुरू की है.

सरगुजा: खरीफ फसल बुवाई का समय चल रहा है. इन दिनों हर तरफ खेती और किसानों की बात हो रही है. छत्तीसगढ़ में जब खेती की बात आती है तो मुख्य रूप से धान ही सबके जहन में आता है. ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ शुरू से ही धान का बड़ा उत्पादक राज्य रहा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी कई एकड़ जमीन पर धान लगाकर आप कितना कमाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और उसमें जोखिम कितना होता है? क्या धान के स्थान पर कुछ और भी किया जा सकता है? आज हम आपको ऐसी ही एक फसल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको मालामाल कर सकती है. ये है मधुकामिनी की फसल.

इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे केवल एक बार लगाना पड़ता है और इसके बाद लंबे समय तक इसकी पत्तियों की कटाई की जा सकती है. जितनी अधिक कटाई होती है, उतनी ही ज्यादा नई शाखाएं निकलती हैं. इसकी पत्तियों में कड़वाहट होने के कारण इसमें कीड़े भी नहीं लगते और मवेशी भी इसे नहीं खाते.

फसल में सामान्य गोबर की खाद और डीएपी का उपयोग किया जाता है. वहीं पौधों के बीच यदि घास उग आती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए खरपतवारनाशी दवा का उपयोग करना पड़ता है.

बम्पर कमाई वाली फसल, एक बार लगाओ बार बार काटो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उपयोग और बाजार

मधुकामिनी की पत्तियों का उपयोग बड़े पैमाने पर फ्लावर डेकोरेशन में किया जाता है. खास बात यह है कि अब तक इसकी पत्तियां मुख्य रूप से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से मंगाई जाती थीं, लेकिन अब सरगुजा के किसान ही स्थानीय फ्लावर डेकोरेटरों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं.

कीमत की बात करें तो इसकी पत्तियां बाजार में 80 से 100 रुपये प्रति किलो तक बिकती हैं. इसे बेचने के लिए किसानों को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती. फ्लावर डेकोरेटर खुद खेत से आकर इसे खरीद लेते हैं या फोन पर ऑर्डर मिलने पर सीधे उनके पास भेज दिया जाता है.

परंपरागत खेती से अब नवाचार की ओर छत्तीसगढ़ के किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कितना मुनाफा

सरगुजा के किसान आनंद मंडल ने डेढ़ एकड़ जमीन पर मधुकामिनी की खेती की है. इस फसल को लगाए हुए उन्हें 25 महीने हो चुके हैं. शुरुआती 18 महीने तक पौधे पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन तैयार होने के बाद अब तक दो बार फसल की कटाई हो चुकी है और करीब 6 लाख रुपये की आमदनी हो चुकी है. कटाई के लगभग दो महीने बाद पौधा फिर से तैयार हो जाता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है. दोबारा पौधे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. इस फसल में पानी की जरूरत भी काफी कम होती है, क्योंकि यदि पौधे की जड़ों में पानी जमा हो जाए तो पौधा खराब हो सकता है. इसलिए इसमें स्प्रिंकलर की मदद से हल्का सिंचाई छिड़काव किया जाता है.

परंपरागत खेती से अब नवाचार की ओर छत्तीसगढ़ के किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हॉर्टिकल्चर विभाग ने दी प्रेरणा

हॉर्टिकल्चर विभाग, सूरजपुर के डिप्टी डायरेक्टर जयपाल सिंह मरावी ने बताया कि आनंद मंडल पहले से फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं. विभाग भी उनसे सजावट का काम कराता था. इसी दौरान उन्हें मधुकामिनी की खेती करने की सलाह दी गई.

हमने आनंद मंडल को बताया कि मधुकामिनी की खेती से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है. विभाग ने उन्हें इसकी खेती की बारीकियां सिखाईं. इसके बाद उन्होंने संभाग में पहली बार व्यावसायिक रूप से मधुकामिनी की खेती शुरू की और आज अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. हम अन्य किसान भाइयों से भी अपील करते हैं कि वे इस खेती को अपनाएं.- जयपाल सिंह मरावी, डिप्टी डायरेक्टर

विभाग की ओर से फेंसिंग, बोरवेल समेत कई योजनाओं का लाभ भी किसानों को दिया जाता है, जिसका लाभ लेकर वे इस खेती को शुरू कर सकते हैं. यानी लागत कम, जोखिम कम, लगाने से लेकर बेचने तक की मेहनत भी कम और मुनाफा भी इस खेती से अच्छा मिल सकता है.