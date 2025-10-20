बिहार में चुनाव सरगर्मी के बीच मनी एक्सचेंजर के घर से 29.97 लाख भारतीय और 64 लाख नेपाली रुपये बरामद
Published : October 20, 2025 at 12:39 PM IST
मधुबनी : बिहार में चुनाव के मद्देनजर पुलिस की छापेमार कार्रवाई जारी है इसी कड़ी में इंडो नेपाल बॉर्डर के जयनगर में (SSB) और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते भारतीय और नेपाली मुद्रा जब्त की गई है. यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, जयनगर की ‘G’ कम्पनी द्वारा उप कमांडेंट विवेक ओझा के नेतृत्व में की गई.
मनी एक्सचेंजर के यहां छापेमारी, भारी मात्रा में मुद्रा बरामद : मिली जानकारी के अनुसार, जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप रहने वाले राजकुमार पासवान, पिता बालेश्वर पासवान, जो मनी एक्सचेंज का कार्य करते थे, उन के आवास पर अवैध रूप से भारी मात्रा में मुद्रा रखी गई थी. सूचना की पुष्टि और आवश्यक अनुमति मिलने के बाद SSB, जयनगर थाना पुलिस, सर्किल ऑफिसर और सर्किल इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने उनके आवास पर छापेमारी की.
चौंसठ लाख नेपाली रुपये बरामद : छापेमारी के दौरान पुलिस को भारतीय मुद्रा: ₹29,97,000/- उनतीस लाख सत्तानबे हजार रुपये)एवं नेपाली मुद्रा: NPR 64,00,000/- चौंसठ लाख नेपाली रुपये बरामद की गई ,पूरी राशि को थाना जयनगर को सुपुर्द कर दिया गया है.
छापेमारी के दौरान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं : यह कार्रवाई ‘G’ कम्पनी, कमला कार्यक्षेत्र में BP नं. 270/13 के समीप, भारत की सीमा से लगभग 2.5 किलोमीटर भीतर की गई. हालांकि छापेमारी के दौरान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मामले की जांच जारी है. हालांकि इस दौरान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन मामले की जांच जारी है.
अवैध मनी एक्सचेंज नेटवर्क पर बड़ा प्रहार : 48वीं वाहिनी के कमांडेंट गोविन्द सिंह भण्डारी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. SSB कानून व्यवस्था बनाए रखने और सीमांत क्षेत्रों में अवैध कारोबार रोकने के लिए हमेशा तत्पर है. इस तरह की त्वरित और समन्वित कार्रवाई से आम नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना और अधिक मजबूत होगी. SSB और स्थानीय प्रशासन के बीच यह तालमेल सीमांत क्षेत्र में अवैध मनी एक्सचेंज नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है.
“सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सशस्त्र सीमा बल कानून व्यवस्था बनाए रखने और सीमांत क्षेत्र में अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए सदैव तत्पर है.
गोविन्द सिंह भण्डारी, कमांडेंट 48वीं वाहिनी SSB
SSB अधिकारी इसे बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं. यह छापेमारी स्थानीय प्रशासन और SSB के बीच सक्रिय तालमेल का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा रही है, जिसने सीमांत क्षेत्र में अवैध मनी एक्सचेंज नेटवर्क के गोरखधंधे पर बड़ा प्रहार किया है.
