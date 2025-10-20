ETV Bharat / state

बिहार में चुनाव सरगर्मी के बीच मनी एक्सचेंजर के घर से 29.97 लाख भारतीय और 64 लाख नेपाली रुपये बरामद

मधुबनी : बिहार में चुनाव के मद्देनजर पुलिस की छापेमार कार्रवाई जारी है इसी कड़ी में इंडो नेपाल बॉर्डर के जयनगर में (SSB) और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते भारतीय और नेपाली मुद्रा जब्त की गई है. यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, जयनगर की ‘G’ कम्पनी द्वारा उप कमांडेंट विवेक ओझा के नेतृत्व में की गई.

मनी एक्सचेंजर के यहां छापेमारी, भारी मात्रा में मुद्रा बरामद : मिली जानकारी के अनुसार, जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप रहने वाले राजकुमार पासवान, पिता बालेश्वर पासवान, जो मनी एक्सचेंज का कार्य करते थे, उन के आवास पर अवैध रूप से भारी मात्रा में मुद्रा रखी गई थी. सूचना की पुष्टि और आवश्यक अनुमति मिलने के बाद SSB, जयनगर थाना पुलिस, सर्किल ऑफिसर और सर्किल इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने उनके आवास पर छापेमारी की.

मनी एक्सचेंजर के घर से 29.97 लाख भारतीय और 64 लाख नेपाली रुपये बरामद (ETV Bharat)

चौंसठ लाख नेपाली रुपये बरामद : छापेमारी के दौरान पुलिस को भारतीय मुद्रा: ₹29,97,000/- उनतीस लाख सत्तानबे हजार रुपये)एवं नेपाली मुद्रा: NPR 64,00,000/- चौंसठ लाख नेपाली रुपये बरामद की गई ,पूरी राशि को थाना जयनगर को सुपुर्द कर दिया गया है.

छापेमारी के दौरान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं : यह कार्रवाई ‘G’ कम्पनी, कमला कार्यक्षेत्र में BP नं. 270/13 के समीप, भारत की सीमा से लगभग 2.5 किलोमीटर भीतर की गई. हालांकि छापेमारी के दौरान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मामले की जांच जारी है. हालांकि इस दौरान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन मामले की जांच जारी है.