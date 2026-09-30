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15 साल का बच्चा 36 वर्ष का व्यस्क बनकर 21 सालों बाद परिवार से मिला, रुला देगी ये कहानी

मधुबनी के राम शंकर कुशवाहा 21 साल बाद परिवार से मिले ( ETV Bharat )

मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले से परिवार से बिछोह और 21 सालों बाद वापस मिलन की करुण लेकिन खूबसूरत कहानी आई है. इस कहानी के चरित्र और उनके किरदार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि शायद अब भी इंसानियत, सेवा-भाव, कर्तव्यपरायणता जैसे जज्बात जीवित हैं.

"शंकर की मुस्कान से प्रभावित होकर अपनी पोस्ट में इसका जिक्र किया, जिससे आखिरकार परिवार को शंकर को ढूंढने में मदद मिली. मुझे बहुत खुशी है कि मेरी पोस्ट की वजह से एक व्यक्ति अपने परिवार से दोबारा मिल सका." - संतोष पटेल, डीएसपी, ग्वालियर

डीएसपी संतोष पटेल कहते हैं कि वे शंकर की मुस्कान से प्रभावित हुए और अपनी पोस्ट में इसका जिक्र किया, जिससे आखिरकार परिवार को शंकर को ढूंढने में मदद मिली. डीएसपी संतोष पटेल कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी पोस्ट की वजह से एक व्यक्ति अपने परिवार से दोबारा मिल सका.

डीएसपी संतोष पटेल ने अपने दौरे के दौरान वहां एक वीडियो बनाया जिसमें ‘मुरेठा’ (उत्तर भारत के किसान सिर पर जो पारंपरिक पगड़ी पहनते हैं) पहने एक व्यक्ति ने अपना परिचय बिहार के आनंद नगर के शंकर कुशवाहा के तौर पर दिया.

अब इसे किस्मत का लिखा कहें या चंद फरिश्ता सरीख लोगों की कोशिश कि वहीं 15 साल का बच्चा 21 साल बाद 36 वर्ष का व्यस्क बनकर अपने परिवार से दोबारा मिल पाया. ये सब संभव हो पाया ग्वालियर के डीएसपी संतोष पटेल के फेसबुक पर किए गए पोस्ट से. दरअसल पटेल ने सरकारी आश्रम ‘स्वर्ग सदन’ का दौरा किया था. शंकर पिछले आठ सालों से वहीं रह रहे थे.

शायद यहीं वजह रही कि उस दिन 15 साल के उस छोटे अबोध बच्चे ने अनजान ट्रेन पर एक अनजान सफर शुरू किया और घर से हजारों किलोमीटर दूर पहुंच गया. एक ऐसा कदम जिसने करीब 21 सालों तक अपने उन्हें अपने परिवार से अलग कर दिया.

राम शंकर कुशवाहा के लिए, यह स्टेशन काफी खास है. वे अक्सर यहां बैठ कर अपनी ट्रेन यात्रा से जुड़े कई सपने देखा करते थे. और यहीं वे ट्रेन में बैठने का मौका पाने के लिए इंतजार करते थे. भले ही वह सफर महरैल के ठीक अगले स्टेशन तक ही क्यों न हो. आखिर, उनका घर मधुबनी के महेशपुरा गांव में मात्र 400 मीटर दूरी पर ही स्थित है.

कहानी है मधुबनी के महेशपुरा गांव निवासी राम शंकर कुशवाहा की. 6 दिसंबर 2005 को करीब 15 साल की उम्र में शंकर पूर्वी मध्य रेलवे जोन के सकरी-झंझारपुर-लौकहा बाजार लाइन पर स्थित महरैल रेलवे स्टेशन से एक अनजान ट्रेन में सवार होकर अयोध्या-पटना होते हुए प्रदेश के ग्वालियर में अपने घर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर पहुंच गए.

1 सिंतबर को डीएसपी ने फेसबुक पोस्ट कर बताया कि शंकर की जानकारी दी. उन्होंने पोस्ट में कहा कि "कम से कम 50 लाख का मालिक होगा…मदद करें.. पापा का नाम राजेंद्र कुशवाहा, ललित भइया, हीरा जी, बाबा कुशवाहा बता रहा है..संतोष पटेल ने आगे लिखा कि ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में सेवा का लाभ उठा रहे हैं कृपया बिहार के भाइयों इस किसान को उसकी माँ और माटी परिवार से मिलवाने में मदद करें."

ग्वालियर के डीएसपी संतोष पटेल (ETV Bharat)

4 सितंबर को भाई ने देखा पोस्ट

इसके बाद 4 सितंबर, 2026 को जन्माष्टमी के दिन डीएसपी द्वारा की गई इस पोस्ट पर शंकर के सबसे बड़े भाई ललित की नजर पड़ी और उन्हें अपने भाई को पहचानने में जरा भी देर नहीं हुई. वर्तमान में बाइक के पुर्जों का कारोबार करने वाले पुजारी ललित शास्त्री कहते हैं कि कांपते हाथों से मैंने डीएसपी संतोष पटेल की पोस्ट में दिए नंबर पर डायल किया.

8 सितंबर को लेने पहुंचा परिवार

फिर 8 सितंबर को डीएसपी संतोष पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि "22 साल बाद एक बच्चा अधेड़ बनके अपनी माँ के पास जा रहा है. इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता. उन्होने लिखा कि शंकर कुशवाहा मधुबनी जिला बिहार के गांव से मानसिक विक्षिप्त होकर गुम हुआ था और आठ साल से ग्वालियर में सेवा पा रहा था.एक वीडियो के माध्यम से अपने बच्चे और भाई को पाकर परिवार बहुत दुआ दे रहा था."

9 और 10 सिंतबर को भी डीएसपी ने लोगों का किया शुक्रिया

फिर 9 और 10 सिंतबर को भी डीएसपी ने फेसबुक पर लोगों का शुक्रिया किया. उन्होंने आगे भी ऐसे लोगों की मदद करने की बात दोहराई. डीएसपी ने कहा कि शंकर कुशवाहा को 22 साल बाद हमारे द्वारा एक वीडियो डालने के बाद ग्वालियर से ले गए. जिस अंदाज में सबने उनका स्वागत किया वो बिहारियों की इंसानियत को दिखाता है कि अपने तो अपने होते हैं.

बचपन से ही ट्रेन का सफर पसंद

पिता राजेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि शंकर को बचपन से ही ट्रेन का सफर पसंद था. वे अक्सर बेवजह ही लोकल ट्रेन में चढ़ जाया करता था और फिर थोड़ी दूरी की कोई यात्रा कर एक-दो घंटे बाद लौट आता था. लेकिन 6 दिसंबर 2005 को शंकर की इसी पसंद ने उन्हें ऐसी यात्रा पर भेजा कि वे दो दशकों से भी अधिक समय के लिए परिवरा से दूर हो गए.

"शंकर को बचपन से ही ट्रेन का सफर पसंद था. वे अक्सर बेवजह ही लोकल ट्रेन में चढ़ जाया करता था और फिर थोड़ी दूरी की कोई यात्रा कर एक-दो घंटे बाद लौट आता था. लेकिन 6 दिसंबर 2005 की यात्रा के बाद वह नहीं लौटा."- राजेंद्र कुशवाहा, शंकर के पिता

21 साल बाद घर लौटे राम शंकर कुशवाहा (ETV Bharat)

सफर के उत्साह में भूले सब कुछ

परिवार बताता है वो विवाह पंचमी का दिन था और महेशपुरा गांव राम और सीता के विवाह की तैयारियों और त्योहार की खुशियों से गुलजार था. इस आयोजन ने देश भर से साधुओं और संन्यासियों को आकर्षित किया था. बकौल शंकर एक साधु ने उनसे पूछा था कि क्या वे उनके साथ जाना चाहते हैं..और जैसे ही साधु ने कहा कि ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो 15 साल के शंकर का रेल प्रेम उस यात्रा के उत्साह में बाकी सब भूल गया.

ट्रेन यात्राओं के बीच धुंधली याद

शंकर कहते हैं कि अतिरिक्त किसी भी तैयारी यहां तक कि सफर के लिए कपड़े रखने की परवाह भी उन्होंने नहीं की और उस साधु के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गए. हालांकि इसके आगे क्या हुआ, यह अभी भी साफ नहीं है. उन्हें ट्रेन यात्राओं के बीच धुंधला सा याद है, लेकिन पुलिस और परिवार दोनों का मानना ​​है कि यूं ही लक्ष्यहीन भटकते रहे.

"एक साधु ने पूछा था कि क्या उनके साथ जाना चाहता हूं, और जैसे ही साधु ने कहा कि ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो मैं बाकी सब भूल गया. किसी भी तैयारी यहां तक कि सफर के लिए कपड़े रखने की परवाह भी नहीं की और उस साधु के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गया. उसके बाद क्या किया कुछ याद नहीं हैं."- राम शंकर कुशवाहा



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