बिहार में 62 फर्जी पासपोर्ट और अवैध वीजा के साथ चार गिरफ्तार, पटना-कानपुर एजेंटों पर भी कार्रवाई शुरू
मधुबनी में पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट व अवैध विदेशी वीजा गिरोह का पर्दाफाश किया है. विभिन्न राज्यों से जारी 62 पासपोर्ट बरामद. रिपोर्ट-राजकुमार झा
Published : September 8, 2026 at 4:01 PM IST
मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले के घोघरडीहा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. गुप्त सूचना के आधार पर फर्जी पासपोर्ट और अवैध विदेशी वीजा का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया. विभिन्न राज्यों और जिलों से जारी कुल 62 मूल पासपोर्ट जब्त कर चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
रात्रि गश्ती के दौरान हुआ शक
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के अनुसार अपराध नियंत्रण के मद्देनजर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. घोघरडीहा थाना की टीम हनुमान चौक के पास रात्रि गश्ती और विशेष वाहन चेकिंग पर थी. तभी शत्रुपट्टी से आ रही एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर अचानक बाइक घुमाकर भागने लगे.
62 मूल पासपोर्ट जब्त
पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को घेराबंदी कर पकड़ लिया. पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान मोहम्मद इरशाद और रफी अहमद के रूप में हुई. उनके पास से काले रंग के बैग में भारत के विभिन्न राज्यों व जिलों से जारी 62 मूल पासपोर्ट, पांच खाली रजिस्ट्री लिफाफे और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए.
देश के अलग-अलग हिस्सों से मंगवाते थे पासपोर्ट
वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि पूछताछ में मोहम्मद इरशाद ने कहा कि उसके पिता मोहम्मद आरजू गांव के ग्रामीण डाक सेवक मोहम्मद अदनान हुसैन के पते पर देश के अलग-अलग हिस्सों से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर पासपोर्ट मंगवाते थे. इसके बाद ये पासपोर्ट पटना और कानपुर के एजेंटों (मयंक व श्रवण) तक पहुंचाए जाते थे.
"पुलिस टीम ने तुरंत सघन छापेमारी कर मुख्य सरगना मोहम्मद आरजू और डाककर्मी मोहम्मद अदनान हुसैन को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से भी दो मोबाइल फोन जब्त किए गए."- योगेंद्र कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक
विभिन्न राज्यों के 62 पासपोर्ट, मोटरसाईकिल एवं 04 मोबाइल के साथ गिरोह के 04 शातिर सदस्य गिरफ्तार।— Madhubani Police (@MadhubaniPol) September 7, 2026
रूस, गल्फ के देशों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसे ठगने का करते थे अपराध#HainTaiyaarHum #BiharPolice #Bihar@DmMadhubani@bihar_police@BiharHomeDept@IPRDBihar pic.twitter.com/2InjB47YCd
दिल्ली में हुआ अंतरराष्ट्रीय एजेंटों के संपर्क
मोहम्मद आरजू ने पूछताछ में खुलासा किया कि दिल्ली में रहने के दौरान वह अंतरराष्ट्रीय एजेंटों के संपर्क में आया था. वर्ष 2024 से वह डाककर्मी की मिलीभगत से नौकरी का प्रलोभन देकर पासपोर्ट मंगाता था और प्रति पासपोर्ट दो-दो लाख रुपये लेकर टूरिस्ट वीजा पर अवैध रूप से विदेश भेजता था. साथ ही अन्य लोगों के नाम पर फर्जी पासपोर्ट व दस्तावेज तैयार कर तस्करी का सिंडिकेट भी चला रहा था.
एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू
घोघरडीहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर चारों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस गिरोह से जुड़े पटना और कानपुर के एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए विधि-सम्मत आगे की कार्रवाई कर रही है. पूछताछ के बाद नेटवर्क की और कड़ियां सामने आने की उम्मीद है.
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