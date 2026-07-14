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भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़े नेटवर्क का खुलासा, कोडीन सिरप और विदेशी करेंसी बरामद, तीन गिरफ्तार

भारत नेपाल बॉर्डर पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मधुबनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पढ़ें

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मधुबनी पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 9:15 AM IST

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मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले में पुलिस ने नशीली दवाओं और विदेशी करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप, तीन देशों की मुद्रा और अन्य सामान के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है.

कोडीन सिरप, विदेशी करेंसी तस्करी का बड़ा खुलासा: मधुबनी पुलिस ने यह कार्रवाई जिले के लदनियां थाना पुलिस द्वारा विशेष छापेमारी अभियान के दौरान की गई. पुलिस ने आरोपियों के पास से 11,42,100 रुपये नेपाली करेंसी, 750 रुपये नकली नेपाली करेंसी, 5,33,101 रुपये भारतीय करेंसी, 6 रियाल सऊदी अरब की करेंसी, 5 दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी और तीन मोबाइल फोन बरामद किया है.

भारत नेपाल बॉ़र्डर पर बड़ी कार्रवाई: मधुबनी पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार का खुलासा करते हुए तीन तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसमें ब्रह्मदेव कुमार राम (निवासी पिपराही, थाना लदनियां, जिला मधुबनी), बब्लू कुमार चौधरी (निवासी खाजेडीह, थाना लदनियां, जिला मधुबनी) और शम्भू प्रसाद साह (निवासी पिपराही, थाना लदनियां, जिला मधुबनी) शामिल है.

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कोडीन सिरप और विदेशी करेंसी बरामद (ETV Bharat Bihar)

ऐसे हुआ पूरे नेटवर्क का खुलासा: वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मधुबनी की लदनियां थाना पुलिस ने कड़हरवा गांव के पास घेराबंदी कर बाइक सवार ब्रह्मदेव कुमार राम को गिरफ्तार किया. उसकी बाइक से 19 लीटर प्रतिबंधित कोडीन सिरप बरामद हुआ.

पहला आरोपी, ब्रह्मदेव कुमार राम गिरफ्तार: गिरफ्तार ब्रह्मदेव कुमार राम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो ''पिपराही निवासी शम्भू प्रसाद साह के दुकान से नेपाली पैसा देकर भारतीय पैसा लेता है. उस पैसे को वो और शम्भू प्रसाद साह दोनों कोडिन सीरफ के धंधे में पैसा लगाता हैं और मुनाफा के पैसे को आपस में बांट लेता हैं.''

दूसरा आरोपी, मेडिकल हॉल पर छापेमारी: पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह खाजेडीह चौक स्थित बबलू मेडिकल हॉल से सिरप खरीदकर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऊंचे दाम पर बेचता था. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शिवम धाकड़ के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने लदनियां थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की.

''ब्रह्मदेव की निशानदेही पर पुलिस ने बबलू मेडिकल हॉल में छापेमारी कर संचालक बब्लू कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया. दुकान से नौ बोतल कोडीन सिरप और 20 हजार रुपये नकद बरामद हुए.'' - योगेंद्र कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक, मधुबनी

तीसरे आरोपी के यहां मिली विदेशी करेंसी: पूछताछ में बब्लू ने बताया कि वह अपने भाई दीपक चौधरी के साथ मिलकर यह अवैध कारोबार संचालित करता था. जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी में 11,42,100 रुपये नेपाली करेंसी, 750 रुपये नकली नेपाली करेंसी, 5,33,101 रुपये भारतीय करेंसी, 6 रियाल सऊदी अरब की करेंसी, 5 दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी बरामद की.

न्यायिक हिरासत में तीनों आरोपी: अब मधुबनी पुलिस इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों के लिंक की भी जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, मामले में लदनियां थाना में संबंधित धाराओं में कांड दर्ज कर गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा हैं एवं अन्य विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही हैं.

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