बिहार में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, चीनी SIM बॉक्स से करते थे ठगी.. चार गिरफ्तार
मधुबनी पुलिस ने साइबर ठगी के अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया. चार अपराधियों को SIM BOX डिवाइस सहित गिरफ्तार किया. पढ़ें खबर-
Published : February 6, 2026 at 8:34 AM IST
मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले में साइबर ठगी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. मधुबनी पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये अपराधी SIM BOX डिवाइस का इस्तेमाल कर विदेशों से आने वाली VOIP कॉल्स को लोकल कॉल में बदलकर पूरे देश में साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे थे. पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि यह गिरोह चीन सहित अन्य देशों के अपराधियों से जुड़ा हुआ था.
अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज का संचालन: पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी तिरहुत कॉलोनी स्थित एक घर में समानांतर अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज चला रहे थे. SIM BOX डिवाइस के जरिए अंतरराष्ट्रीय कॉल्स को भारतीय नेटवर्क में रूट किया जा रहा था, जिससे साइबर ठग आसानी से लोकल नंबर से लोगों को ठग सकते थे. इस सेटअप से पूरे भारत में व्यापक स्तर पर साइबर अपराध हो रहे थे. विशेष टीम ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर कार्रवाई की और घर की घेराबंदी कर छापा मारा.
घर से मिले उच्च तकनीकी उपकरण: छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी मंदीप कुमार के कमरे में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चालू हालत में पाए. जमीन पर बिखरे लैपटॉप, SIM BOX और अन्य डिवाइस जब्त किए गए. पूछताछ में मंदीप ने कबूल किया कि उसके पास 7 SIM BOX हैं. SIM कार्ड की सप्लाई में रोशन कुमार कामती उसका सहयोगी था, जिसे प्रति SIM 800 रुपये दिए जाते थे. बंद हो जाने वाले SIM को जला दिया जाता था.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान: पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मंदीप सिंह (या मंदीप कुमार), सुरेश सिंह (पिता), मो. अहसान (या मनिष अब्बास), रोशन कुमार कामती, विनोद कामती, विकास कुमार और सुशील ठाकुर शामिल हैं. हालांकि मुख्य रूप से चार को हिरासत में लिया गया है. ये सभी मधुबनी के स्थानीय निवासी हैं और गिरोह में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे. पुलिस ने इनके खिलाफ साइबर अपराध संबंधी धाराओं में मामला दर्ज किया है.
चीन से रिमोट कंट्रोल संचालन: जांच में खुलासा हुआ कि SIM BOX का संचालन चीन के लोगों द्वारा रिमोट तरीके से लैपटॉप के जरिए किया जा रहा था. आरोपी लोकल स्तर पर डिवाइस और SIM की व्यवस्था करते थे, जबकि विदेशी अपराधी ठगी की स्क्रिप्ट और कॉल्स संभालते थे. यह नेटवर्क चीन, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों से जुड़ा था, जहां से निर्देश मिलते थे. पुलिस इस अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है.
जब्त सामान और आगे की कार्रवाई: एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके से 7 SIM BOX, 136 मोबाइल फोन, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 1.68 लाख रुपये नकद और अन्य सामान जब्त किए हैं. सभी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. एसपी ने बताया कि जांच जारी है और इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है. यह कार्रवाई साइबर अपराध पर बिहार पुलिस की सख्त नीति का हिस्सा है.
"पुलिस ने मौके से सात सिम बॉक्स, 136 मोबाइल, 136 से अधिक सिम कार्ड, वाईफाई केबल और स्विच समेत भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ 1.68 लाख रुपये भी बरामद किए हैं. ये अपराधी SIM BOX डिवाइस का उपयोग कर एक समानांतर अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज चला रहे थे, जिसके जरिए अंतरराष्ट्रीय VOIP कॉल को लोकल वॉयस कॉल में बदलकर पूरे देश में बड़े पैमाने पर साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा था."-योगेंद्र कुमार, एसपी, मधुबनी
साइबर अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर आपको ठगने का कर सकते हैं प्रयास, इसलिए ऐसे कॉल्स पर न करें विश्वास...— Bihar Police (@bihar_police) July 29, 2024
.
.#BiharPolice #cyberfraud #Cybersecurity #cyberawareness #Bihar pic.twitter.com/NLTBNG58IW
साइबर सुरक्षा के लिए चेतावनी: यह मामला साइबर ठगी के बढ़ते खतरे को दर्शाता है, जहां विदेशी अपराधी लोकल नेटवर्क का दुरुपयोग कर लोगों को ठग रहे हैं. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स पर सतर्क रहें, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे न दें. मधुबनी पुलिस की इस सफलता से साइबर अपराधियों में खलबली मच गई है और आगे ऐसी कार्रवाइयों की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें-
बिहार में AI से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का 'डीपफेक' वीडियो बनाया, युवक गिरफ्तार
बिहार के बिजली उपभोक्ता फर्जी कॉल से रहें सावधान, ऊर्जा विभाग ने शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर किया जारी
Yearender 2025: बिहार बना डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, निशाने पर रहे पढ़े-लिखे लोग