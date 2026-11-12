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मधुबनी में दनादन फायरिंग करने वाले ASI चंद्रमोहन सिंह के शव मिलने की आशंका

शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोगों में काफी दहशत का माहौल है. आशंका जताई जा रही है कि यह शव उसी एएसआई चंद्रमोहन सिंह का है, जिन पर इस पूरी घटना को अंजाम देने का गंभीर आरोप है. पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

रिवॉल्वर, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद

दरअसल, बलिराजगढ़ में बोरे में पैक शव मिला है. शव के पास से ASI चंद्रमोहन सिंह का रिवॉल्वर, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद होने की सूचना मिल रही है. चेहरे पर गंभीर चोट के निशान बताए जा रहे हैं, जिससे शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा है.

SP मौके के लिए हुए रवाना