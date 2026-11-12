मधुबनी में दनादन फायरिंग करने वाले ASI चंद्रमोहन सिंह के शव मिलने की आशंका
ASI Chandramohan Singh: जिस चंद्रमोहन सिंह की तलाश की जा रही थी, उसके शव मिलने की आशंका है. रिपोर्ट- राजकुमार झा.
Published : November 12, 2026 at 9:07 PM IST
मधुबनी : बिहार के मधुबनी से बड़ा मामला सामने आया है. जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिराजपुर गांव में बीते 2 नवंबर की रात हुई घटना के बाद अब एक नया मोड़ आ गया है. गुरुवार की देर शाम बलिराजगढ़ के पास से पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है.
ASI चंद्रमोहन सिंह के शव होने की आशंका
शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोगों में काफी दहशत का माहौल है. आशंका जताई जा रही है कि यह शव उसी एएसआई चंद्रमोहन सिंह का है, जिन पर इस पूरी घटना को अंजाम देने का गंभीर आरोप है. पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
रिवॉल्वर, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद
दरअसल, बलिराजगढ़ में बोरे में पैक शव मिला है. शव के पास से ASI चंद्रमोहन सिंह का रिवॉल्वर, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद होने की सूचना मिल रही है. चेहरे पर गंभीर चोट के निशान बताए जा रहे हैं, जिससे शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा है.
SP मौके के लिए हुए रवाना
जानकारी के अनुसार एसपी योगेंद्र कुमार दलबल के साथ बाबूबरही थाना क्षेत्र के बली राजगढ़ निकले हैं. फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा द्वारा कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है.
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