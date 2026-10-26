15 दिन से लापता पत्नी की गला काटकर हत्या, शव जलाकर दुकान में छिपाया, पति नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार
मधुबनी में 15 दिनों से लापता महिला की गर्दन कटी लाश मिली है. पुलिस ने पति को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया. रिपोर्ट-राज कुमार झा
Published : October 26, 2026 at 7:52 AM IST
मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरा गांव निवासी 25 वर्षीय गुलशन खातून 15 दिनों से लापता थी. पुलिस ने उनके पति अमीरुल्लाह अंसारी उर्फ अमन अली की फर्नीचर दुकान से उसकी गर्दन कटी और अधजली लाश बरामद की. झंझारपुर डीएसपी सुबोध कुमार सिन्हा के अनुसार पति ने पारिवारिक विवाद तथा पत्नी के अवैध संबंध की आशंका पर हत्या कर दी थी.
फर्नीचर दुकान में शव छिपाकर रखा
हत्या के बाद 27 वर्षीय अमीरुल्लाह ने पत्नी की गर्दन काटकर शव को तारपीन तेल से जलाने की कोशिश की और लकड़ी के कुन्नों से ढककर अपनी फर्नीचर दुकान में छिपा दिया. इलाके में दुर्गंध फैलने लगी थी, जिसे आसपास के लोग तालाब में मरी मछलियों की गंध समझ रहे थे. वास्तव में वह जली हुई लाश से आ रही दुर्गंध थी.
रूद्रपुर थाना द्वारा विवाहिता की हत्या के मामले का त्वरित उद्भेदन । आरोपी पति गिरफ्तार एवं घटना में प्रयुक्त हथियार (चाकू) बरामद । #HainTaiyaarHum #BiharPolice #Bihar @DmMadhubani @bihar_police @BiharHomeDept @IPRDBihar https://t.co/D4jucS5xm3— Madhubani Police (@MadhubaniPol) October 25, 2026
36 घंटे में पति नेपाल सीमा से गिरफ्तार
मृतका के भाई द्वारा पुलिस को सूचना मिलने के बाद रुद्रपुर थाना अध्यक्ष मंजुला मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई. महज 36 घंटे के अंदर पुलिस ने नेपाल सीमा से सटे लौकही थाना क्षेत्र से अमीरुल्लाह अंसारी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पति ने अपना अपराध कबूल कर लिया है.
पोस्टमॉर्टम के लिए शव भेजा गया
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मधुबनी रेफर कर दिया है. घटना में प्रयुक्त चाकू, खून लगे कपड़े तथा पलंग पर लगे खून के धब्बों को सबूत के तौर पर जब्त किया गया है. मामले में पति के अलावा चार अन्य नामजद अभियुक्त अभी भी हैं, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.
क्या कहती है पुलिस?
डीएसपी सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि पूछताछ जारी है और बाकी अभियुक्तों को भी जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं. डीएसपी ने कहा कि पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई कर शव बरामद करने के साथ मुख्य आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है.
"अमीरुल्लाह अंसारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच तेज कर दी है. शव का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की और स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी."-सुबोध कुमार सिन्हा, डीएसपी, झंझारपुर
इलाके में दहशत का माहौल
इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि फर्नीचर दुकान से आ रही दुर्गंध को लेकर पहले संदेह नहीं हुआ था. अब पुलिस बाकी चार नामजद अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.
ये भी पढ़ें-
'दरवाजा खोलते ही सिर में मार दी गोली..' नशे में पति ने की पत्नी की हत्या, खरीदना चाहता था बाइक
'शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो मार दी गोली' समस्तीपुर में बेटी की छठी के दिन पत्नी की हत्या, पति फरार