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15 दिन से लापता पत्नी की गला काटकर हत्या, शव जलाकर दुकान में छिपाया, पति नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

मधुबनी में महिला की हत्या ( ETV Bharat )

मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरा गांव निवासी 25 वर्षीय गुलशन खातून 15 दिनों से लापता थी. पुलिस ने उनके पति अमीरुल्लाह अंसारी उर्फ अमन अली की फर्नीचर दुकान से उसकी गर्दन कटी और अधजली लाश बरामद की. झंझारपुर डीएसपी सुबोध कुमार सिन्हा के अनुसार पति ने पारिवारिक विवाद तथा पत्नी के अवैध संबंध की आशंका पर हत्या कर दी थी.

फर्नीचर दुकान में शव छिपाकर रखा