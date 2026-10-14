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बिहार में मैनेजर का अपहरण! जानिये इसके पीछे की पूरी कहानी

गिरफ्त में आए सभी आरोपी ( ETV Bharat )

मधुबनी : बिहार के मधुबनी में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. खबर सामने आयी कि मैनेजर का अपहरण कर लिया गया है. इधर पुलिस ने कथित मैनेजर अपहरण कांड का उद्भेदन कर पांच अपराधी को गिरफ्तार किया है. मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के NBFC शाखा प्रबंधक का है.

मैनेजर अपहरण कांड का उद्भेदन