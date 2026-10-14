बिहार में मैनेजर का अपहरण! जानिये इसके पीछे की पूरी कहानी
मैनेजर अपहरण कांड का उद्भेदन कर पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट- राज कुमार झा
Published : October 14, 2026 at 5:27 PM IST
मधुबनी : बिहार के मधुबनी में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. खबर सामने आयी कि मैनेजर का अपहरण कर लिया गया है. इधर पुलिस ने कथित मैनेजर अपहरण कांड का उद्भेदन कर पांच अपराधी को गिरफ्तार किया है. मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के NBFC शाखा प्रबंधक का है.
मैनेजर अपहरण कांड का उद्भेदन
पुलिस ने महज 3 से 4 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने कथित अपहरण कांड का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं शाखा प्रबंधक राहुल रंजन और उनके साथ रह रही विवाहित युवती को मोतिहारी से सकुशल बरामद कर लिया.
बेनीपट्टी थाना अन्तर्गत NBFC कर्मी के कथित अपहरण कांड का त्वरित उद्भेदन। #HainTaiyaarHum #BiharPolice #Bihar @bihar_police @BiharHomeDept @IPRDBihar https://t.co/wIXhFjqLYp— Madhubani Police (@MadhubaniPol) October 14, 2026
''लड़की के परिजन, जिन्होंने मारपीट की थी और लेकर गए थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सभी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. सभी को अदालत में पेश कर जेल भेजा जा रहा है. साथ ही राहुल और उसकी प्रेमिका को भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.''- योगेंद्र कुमार, एसएसपी, मधुबनी
SSP की जुबानी- पूरे मामले की कहानी
एसएसपी योगेंद्र कुमार ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि बेनीपट्टी थाना को 13 अक्टूबर को सूचना मिली कि ग्रामीण क्रेडिट एक्सिस NBFC में शाखा प्रबंधक राहुल रंजन को कुछ लोग कार्यालय से जबरन अपने साथ ले गए हैं. सूचना मिलते ही बेनीपट्टी पुलिस पहुंच कर जांच मे जुट गई. जांच के दौरान पुलिस के सामने एक अलग ही कहानी आई. पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, मामला फिरौती के लिए अपहरण का नहीं, बल्कि प्रेम-प्रसंग और कथित अवैध संबंध से जुड़ा था.
पुलिस का कहना है कि राहुल रंजन अपने गांव की एक विवाहित युवती के साथ पहले से मोतिहारी में रह रहे थे. इससे नाराज युवती के ससुराल पक्ष के कुछ लोग बेनीपट्टी स्थित NBFC कार्यालय पहुंचे. आरोप है कि वहां राहुल रंजन के साथ मारपीट की गई और युवती का पता लगाने के उद्देश्य से उन्हें जबरन अपने साथ मोतिहारी ले जाया गया.
विशेष टीम गठित कर लिया गया एक्शन
वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 से 4 घंटे के भीतर युवक और युवती दोनों को सुरक्षित बरामद कर लिया. इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान अशोक कुमार, राजा कुमार, विशाल कुमार, पवन कुमार के रूप में हुई है.
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