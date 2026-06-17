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बिहार में पुलिस-प्रशासन के सामने बुजुर्ग ने लगायी आग, जलता देख मौके से भाग निकले अधिकारी

मधुबनी में एक बुजुर्ग ने पुलिस-प्रशासन के सामने खुद को आग लगा ली. बुजुर्ग को बचाने के बजाय अधिकारी खुद वहां से भाग निकले.

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सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 17, 2026 at 10:05 AM IST

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मधुबनी: बिहार के मधुबनी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति ने पुलिस के सामने खुद को आग लगा ली. मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अधवारी गांव में मंगलवार का है. कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी कराने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम के सामने ही एक पक्ष के बुजुर्ग ने विरोध जताते हुए खुद को आग के हवाले कर दिया.

पुलिस-प्रशासन मौके से फरार: बुजुर्ग को जलता देख वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई और उसने प्रशासनिक टीम पर हमला बोल दिया. बुजुर्ग द्वारा आत्मदाह का प्रयास करते ही मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. माहौल बिगड़ता देख अंचलाधिकारी (CO) अभिषेक आनंद और अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकले.

कोर्ट कमिश्नर को लोगों ने पीटा: हालांकि, कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी के लिए नियुक्त किए गए कमिश्नर रत्नाकर झा भीड़ के हत्थे चढ़ गए. आक्रोशित भीड़ ने उन्हें बंधक बना लिया और करीब आधे घंटे तक उनकी लात-घूंसों और थप्पड़ों से जमकर पिटाई की. आग में बुरी तरह झुलसे बुजुर्ग राजेंद्र ठाकुर को आनन-फानन में पहले जिरौल के एक निजी अस्पताल ले जाया गया.

बुजुर्ग की हालत गंभीर: निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेनीपट्टी के अनुमंडल अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर करने की तैयारी चल रही है.

जमीन विवाद का मामला: यह पूरा मामला दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद से जुड़ा है. पहले पक्ष के पीड़ित राजेंद्र ठाकुर हैं, जिन्होंने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली. पीड़ित परिवार का दावा है कि पूर्व में इस जमीन को लेकर उन्हें दो बार कोर्ट से फैसला मिल चुका है. वहीं दूसरे पक्ष के महेंद्र यादव हैं, जिनके पक्ष में हाल ही में कोर्ट ने फैसला दिया था. इसी ताजा आदेश के आलोक में आज प्रशासन जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंचा था.

गांव में पुलिस की तैनाती: इधर, घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीएसपी अमित कुमार, एसडीओ शारंग पाणि पाण्डेय, और सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फिलहाल अधवारी गांव में शांति बनी हुई है और एहतियात के तौर पर आस-पास के कई थानों की पुलिस वहां कैंप कर रही है.

"जमीन पर कोर्ट के आदेश मिलने के बाद दखल दिहानी करने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल पहुंचे थे. इसी दौरान एक व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया. पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है. स्थिति नियंत्रण में है. रत्नाकर झा पर हमला किया गया है. पुलिस हमलावरों की पहचान और मामले की जांच में जुट गई है." -शारंग पाणि पांडेय, एसडीएम, बेनीपट्टी

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