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भोज खाने के बहाने घर से ले गए और काट डाला सिर-पैर..हत्या के दो आरोपी आजीवन कारावास की सजा

मधुबनी की झंझारपुर कोर्ट ने युवक अमित यादव की सर-पैर काटकर हत्या करने के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Madhubani Amit Yadav murder case
झंझारपुर व्यवहार न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 5, 2026 at 3:06 PM IST

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मधुबनी: जिले के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा शनिवार को सुनाई है. यह ऐतिहासिक सजा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार राम की अदालत ने मुकर्रर की है. अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड को लेकर सख्त रुख अपनाया है.

हत्या और आपराधिक साजिश का दोष: अदालत ने घोघरडीहा निवासी प्रकाश मिश्रा उर्फ लादेन तथा रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता गांव निवासी किशोरी यादव उर्फ किशोर कुमार यादव को दोषी ठहराया है. दोनों अपराधियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 120बी/34 के तहत उम्रकैद की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जेल: न्यायालय के आदेशानुसार, यदि दोषी जुर्माना की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन-तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह पूरी वारदात 12 अक्टूबर 2023 की है. युवक अमित कुमार यादव की बेरहमी से सर और पैर काटकर हत्या कर दी गई थी.

भोज के बहाने बुलाकर ली जान: मृतक अमित कुमार यादव की मां सीता देवी ने फुलपरास थाना में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अभियुक्त अमित को भोज में ले जाने के बहाने घर से बुलाकर ले गया था. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा और परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन शुरू की.

नहर में बोरे से मिला शव: अगली सुबह धनौजा बहुआरवा नहर में एक बोरे के भीतर बंद शव बरामद हुआ, जिसका सर और पैर कटा हुआ था. शव की पहचान अमित के रूप में होने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

न्यायपालिका का सख्त संदेश: सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक देव शंकर झा ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रभावी पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार प्रसाद ने अपनी दलीलें रखीं. इस फैसले से अपराधियों में डर व्याप्त होगा और इसे न्यायपालिका के एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

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