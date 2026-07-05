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भोज खाने के बहाने घर से ले गए और काट डाला सिर-पैर..हत्या के दो आरोपी आजीवन कारावास की सजा

मधुबनी: जिले के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा शनिवार को सुनाई है. यह ऐतिहासिक सजा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार राम की अदालत ने मुकर्रर की है. अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड को लेकर सख्त रुख अपनाया है.

हत्या और आपराधिक साजिश का दोष: अदालत ने घोघरडीहा निवासी प्रकाश मिश्रा उर्फ लादेन तथा रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता गांव निवासी किशोरी यादव उर्फ किशोर कुमार यादव को दोषी ठहराया है. दोनों अपराधियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 120बी/34 के तहत उम्रकैद की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जेल: न्यायालय के आदेशानुसार, यदि दोषी जुर्माना की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन-तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह पूरी वारदात 12 अक्टूबर 2023 की है. युवक अमित कुमार यादव की बेरहमी से सर और पैर काटकर हत्या कर दी गई थी.

भोज के बहाने बुलाकर ली जान: मृतक अमित कुमार यादव की मां सीता देवी ने फुलपरास थाना में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अभियुक्त अमित को भोज में ले जाने के बहाने घर से बुलाकर ले गया था. इसके बाद वह वापस नहीं लौटा और परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन शुरू की.