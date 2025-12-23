ETV Bharat / state

'बाबूजी के लिए दारू..', बिहार में शराब के साथ पकड़ा गया होमगार्ड जवान, SP ने किया निलंबित

मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र में एक होमगार्ड जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में जवान निजी बाइक पर कहीं जा रहा था. इस दौरान कुछ युवकों ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से शराब की बोतल निकली. जिसके बाद जवान बोतल को फेंकने की भी कोशिश करता नजर आया.

एसपी ने लिया सख्त एक्शन: मामला सामने आते ही मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार हरकत में आए. उन्होंने वीडियो की जांच कराई और दोषी पाए गए होमगार्ड जवान विजय कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया. इसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है.

एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी का आदेश: एसपी ने जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए. साथ ही उनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजने का आदेश दिया गया. होमगार्ड कमांडेंट को भी सूचना भेजी गई है, ताकि उन्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सके.

मद्य निषेध पर जीरो टॉलरेंस नीति: एसपी योगेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया कि मद्य निषेध कानून को लेकर पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है. पुलिस विभाग का कोई व्यक्ति हो या आम नागरिक, शराबबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकारी सेवा में रहते हुए ऐसा उल्लंघन गंभीर अपराध है.

“मद्य निषेध को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर हम लोग काम कर रहे हैं. पुलिस विभाग में कोई व्यक्ति हो या आम शख्स, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”- योगेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक, मधुबनी