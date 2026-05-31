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बिहार में तालाब की खुदाई में मिली 800 साल पुरानी दुर्लभ प्रतिमा..मां सीता से जुड़ा है स्थल

मधुबनी में खुदाई के दौरान मिली प्रतिमा ( ETV Bharat )