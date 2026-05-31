बिहार में तालाब की खुदाई में मिली 800 साल पुरानी दुर्लभ प्रतिमा..मां सीता से जुड़ा है स्थल
बिहार के मधुबनी में रामायणकालीन पुष्पवाटिका स्थिति तालाब की खुदाई के दौरान 800 वर्ष पुरानी बौद्ध देवी तारा की दुर्लभ प्रतिमा मिली है.
Published : May 31, 2026 at 8:59 PM IST
मधुबनी: बिहार के मधुबनी में खुदाई के दौरान 800 साल पुरानी दुर्लभ प्रतिमा निकली है. मामला हरलाखी प्रखंड अंतर्गत फुलहर गांव का है. प्रतिमा निकलने के बाद इलाके में इसकी चर्चा तेज हो गयी है. इसकी जानकारी मिलते ही पर्यटन विभाग के आर्किटेक्ट माधव भारद्वाज ने स्थल का जायजा लिया. सबसे पहले उन्होंने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और इसके बाद तालाब खुदाई के दौरान निकले अवशेष को देखा.
विशेषज्ञ की जांच और पहचान: आर्किटेक्ट ने बताया कि देखने से प्रतीत होता है कि यह अवशेष 12वीं शताब्दी के आसपास का है. उन्होंने इसे बौद्ध देवी तारा की भग्न प्रतिमा बताया. उन्होंने कहा कि प्रतिमा पर प्रसिद्ध बौद्ध श्लोक लिखा गया है. इसे बौद्ध धर्म में 'धर्म मंत्री' भी कहा जाता है. फिलहाल इसकी जानकारी आर्कियोलॉजिकल विभाग को दे दी गयी है.
"यह भंग प्रतिमा बौद्ध देवी तारा की है. इसपर एक बौद्ध मंत्र उकेरा गया है. सुनहरे रंग के पुरावशेष पर कैथी लिपि में 'श्री सीताराम' उत्कीर्ण है. वरीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी गयी है." -माधव भारद्वाज, आर्किटेक, पर्यटन विभाग
डीएम से संग्रहित करने की मांग: इंटैक बिहार स्टेट के कन्वेनर शिव कुमार मिश्र ने भी इसकी पुष्टि की है कि यह भंग प्रतिमा बौद्ध देवी तारा की है. उन्होंने मधुबनी डीएम आनंद शर्मा से प्रतिमा को संग्रहित करने की मांग की है. साथ ही उसे संग्रहालय में रखवाने की अपील की है. उन्होंने बताया कि खुदाई में कई पुरावशेष निकलने की संभावना है.
क्या है बागतराग? मधुबनी के हरलाखी प्रखंड अंतर्गत फुलहर गांव स्थित 'बागतराग' है. बागतराग यानि बाग और तालाब से है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फुलहर गांव में ऐतिहासिक तालाब है, जिसके चारों तरफ प्राचीन काल में उपवन (पुष्पवाटिका) था. मिथिला नरेश जनक के महल के नजदीक अवस्थित इस उपवन में तरह-तरह के फूल और फल के वृक्ष थे. यह स्थल भगवान श्रीराम व माता जानकी की प्रथम मिलन स्थली के रूप में जाना जाता है.
क्यों हो रही खुदाई? माना जाता है कि मां जानकी इस उपवन में फूल लोढ़ने के लिए आती थीं. इसलिए सरकार इस रामायणकालीन स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम कर रही है. इसलिए तालाब की खुदाई की जा रही है. सरकार इसपर 31.13 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है. इसको लेकर तेजी से काम चल रहा है.
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