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मधुबनी में महिला ने DM का कॉलर पकड़ा, ASI की गोली से मौत के बाद गांव में आक्रोश

मधुबनी डीएम आनंद शर्मा का कॉलर पकड़ा ( ETV Bharat )

महिला ने डीएम का कॉलर पकड़ा

मृतक के घर पर बातचीत के दौरान एक महिला ने डीएम का कॉलर पकड़ लिया. इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षा गार्डों ने दोनों अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला. स्थिति को देखते हुए जिले से भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी मौके पर पहुंचे.

मृतक के परिजनों से मिलने आए डीएम के साथ दुर्व्यवहार (ETV Bharat) परिजन से मिलने पहुंचे थे डीएम

शुरुआत में जिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत की. उन्होंने आरोपी एएसआई चंद्रमोहन सिंह के खिलाफ कार्रवाई और मृतक के परिजनों को उचित सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया. इसके बाद डीएम और एसपी मृतक अशोक यादव के घर पहुंचे थे. वहां वे मृतक अशोक यादव की पत्नी अस्मिता देवी से बात कर रहे थे. इसी दौरान अचानक एक महिला ने डीएम का कॉलर पकड़ लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया. महिला हाथ में चप्पल भी ले रखी थी. गार्ड ने डीएम-एसपी को निकाला

मौके की नजाकत को देखते हुए सुरक्षा गार्डों ने पहले महिला को हटाया, फिर डीएम और एसपी के सुरक्षा गार्डों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद एसडीएम चंदन कुमार झा अन्य अधिकारियों के साथ दोबारा बलिराजगढ़ पहुंचे. मधुबनी DM के साथ दुर्व्यवहार (ETV Bharat)