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बिहार में बड़ा एक्शन, DM ने 118 पंचायत सचिवों को किया निलंबित

मधुबनी : जनगणना 2027 कार्य में लापरवाही कार्य में शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी ने सरकारी कार्यों में लगातार लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले जिले के कुल 118 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

मधुबनी में 118 पंचायत निलंबित : सचिव यह कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है. जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत सचिव ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ हैं. सरकार की अधिकांश जनकल्याणकारी योजनाएं पंचायत स्तर पर इन्हीं के माध्यम से संचालित होती हैं.

'महत्वपूर्ण दायित्व पंचायत सचिवों के जिम्मे' : डीएम ने कहा कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, पंचायत स्तरीय विकास कार्यों की निगरानी, राजस्व एवं लोक सेवाओं से संबंधित कार्यों के साथ-साथ बिहार की जनगणना-2027 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व पंचायत सचिवों के जिम्मे होते हैं. ऐसे में कार्यस्थल से अनधिकृत अनुपस्थिति केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों एवं विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला गंभीर कृत्य है.

''अनेक पंचायत सचिवों द्वारा सरकारी आदेशों की लगातार अवहेलना की गई तथा वे अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद पंचायती राज विभाग के निदेशक के निर्देशों एवं उपलब्ध प्रतिवेदनों के आलोक में यह कठोर कार्रवाई की गई.''- आनंद शर्मा, जिलाधिकारी, मधुबनी

'लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई' : डीएम आनंद शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि सरकारी कार्यसंस्कृति में जवाबदेही, पारदर्शिता एवं जनसेवा की भावना को मजबूत करना है. जो अधिकारी एवं कर्मचारी ईमानदारी, तत्परता एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे, उन्हें प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा. वहीं जनहित एवं विकास कार्यों को प्रभावित करने वाली लापरवाही पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.