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झारखंड के 77 लौह अयस्क खदान में सिर्फ 6 ही चालू तो कैसे मिलेगा राजस्व, पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना

पूर्व सीएम मधु कोड़ा ( Etv Bharat )

रांची: पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने एमएमडीआर पर चल रही पॉलिटिक्स के बीच राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है. विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 77 लौह अयस्क खदान में सिर्फ 6 ही चालू है. इसी तरह 165 कोयला खदान में सिर्फ 103 ही चालू है. यदि सभी खोल दिए जाए तो झारखंड में राजस्व की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन राज्य सरकार में इच्छाशक्ति की भारी कमी है. ऐसे में आखिर झारखंड को कैसे राजस्व मिलेगा ? उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का इस पर कोई कार्य योजना नहीं है और बेवजह इसे एजेंडा बनाकर राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है.

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