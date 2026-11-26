झारखंड के 77 लौह अयस्क खदान में सिर्फ 6 ही चालू तो कैसे मिलेगा राजस्व, पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना
पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने राज्य सरकार पर MMDR और SIR को लेकर बड़ा हमला बोला है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 26, 2026 at 3:07 PM IST
रांची: पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने एमएमडीआर पर चल रही पॉलिटिक्स के बीच राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है. विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 77 लौह अयस्क खदान में सिर्फ 6 ही चालू है. इसी तरह 165 कोयला खदान में सिर्फ 103 ही चालू है. यदि सभी खोल दिए जाए तो झारखंड में राजस्व की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन राज्य सरकार में इच्छाशक्ति की भारी कमी है. ऐसे में आखिर झारखंड को कैसे राजस्व मिलेगा ? उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का इस पर कोई कार्य योजना नहीं है और बेवजह इसे एजेंडा बनाकर राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है.
जनता के बीच भ्रम फैलाने की हो रही है कोशिश
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा में हेमंत सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि SIR को लेकर जिस तरह से माहौल पैदा किया जा रहा है, उसे साफ जाहिर होता है कि जनता के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि एसआईआर में 12 तरह के दस्तावेज दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक को भी देने से वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो सकता है लेकिन इसे जनता के बीच भ्रम पैदाकर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है.
वैध मतदाता ही होंगे भारत के नागरिक: मधु कोड़ा
पूर्व सीएम ने कहा कि किसी को भी अवैध रूप से भारत का मतदाता नहीं माना जा सकता है, जो भारतीय नागरिक हैं सिर्फ उन्हीं को मतदाता बनाया जाएगा. मधु कोड़ा ने आरोप लगाया कहा कि कांग्रेस, झामुमो और राजद वाले बांग्लादेशियों को बैक डोर से वोटर लिस्ट में शामिल करना चाह रहा है.
ये भी पढ़ें- खूंटी में बरसे पूर्व सीएम मधु कोड़ाः बोले- जब थानों की बोली लगेगी तो कैसे थमेगा अवैध खनन
झामुमो ने हेमंत सोरेन को बताया ग्लोबल आदिवासी नेता, मधु कोड़ा ने उठाए सवाल
झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, SC ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका खारिज की