बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला: मधु कोड़ा ने सरकार पर साधा निशाना, स्वास्थ्य मंत्री से की इस्तीफे की मांग

सिविल सर्जन और डीएस से मुलाकात करते मधु कोड़ा ( ईटीवी भारत )

चाईबासा : सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है. सोमवार को भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली.

अस्पताल के अधिकारियों से जानकारी ली

पूर्व मुख्यमंत्री ने डीएस डॉ. शिवचरण हांसदा और प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. भारती गौरेती मिंज से मुलाकात की. पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने बताया कि उन्होंने पूछा कि आखिर किन परिस्थितियों में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया. अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अस्पताल ने बार-बार सरकार से आवश्यक मेडिकल सुविधाओं की मांग की थी, लेकिन अब तक आपूर्ति नहीं मिल सकी.

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का बयान (ईटीवी भारत)

ब्लड बैंक पर उठे सवाल

मधु कोड़ा ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब चाईबासा ब्लड बैंक का लाइसेंस कई सालों से नवीनीकृत ही नहीं हुआ, तो ऐसे में मरीजों को किस जांच प्रक्रिया के तहत रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ब्लड की त्रिस्तरीय जांच बेहद जरूरी है, लेकिन अस्पताल में इसकी भारी कमी है. इसे केवल चिकित्सा कर्मचारियों की लापरवाही नहीं, बल्कि सरकार की उदासीनता भी माना जाना चाहिए.

स्वास्थ्य मंत्री और सरकार पर हमला