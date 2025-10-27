बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला: मधु कोड़ा ने सरकार पर साधा निशाना, स्वास्थ्य मंत्री से की इस्तीफे की मांग
चाईबासा में बच्चे को एचआईवी संक्रिमत रक्त चढ़ाने मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने झारखंड सरकार पर कई सवाल खड़े किए.
चाईबासा : सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है. सोमवार को भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली.
अस्पताल के अधिकारियों से जानकारी ली
पूर्व मुख्यमंत्री ने डीएस डॉ. शिवचरण हांसदा और प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. भारती गौरेती मिंज से मुलाकात की. पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने बताया कि उन्होंने पूछा कि आखिर किन परिस्थितियों में बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया. अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अस्पताल ने बार-बार सरकार से आवश्यक मेडिकल सुविधाओं की मांग की थी, लेकिन अब तक आपूर्ति नहीं मिल सकी.
ब्लड बैंक पर उठे सवाल
मधु कोड़ा ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब चाईबासा ब्लड बैंक का लाइसेंस कई सालों से नवीनीकृत ही नहीं हुआ, तो ऐसे में मरीजों को किस जांच प्रक्रिया के तहत रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ब्लड की त्रिस्तरीय जांच बेहद जरूरी है, लेकिन अस्पताल में इसकी भारी कमी है. इसे केवल चिकित्सा कर्मचारियों की लापरवाही नहीं, बल्कि सरकार की उदासीनता भी माना जाना चाहिए.
स्वास्थ्य मंत्री और सरकार पर हमला
पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी सिर्फ बयानबाजी में लगे रहते हैं, जबकि अस्पताल की हालत जमीनी स्तर पर बदहाल है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पीड़ित परिवारों को मात्र दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा को अमानवीय और अन्यायपूर्ण करार दिया.
न्यायिक जांच और इस्तीफे की मांग
मधु कोड़ा ने मांग की है कि पूरे राज्य के सभी ब्लड बैंकों की विस्तृत जांच हो और दोषियों के खिलाफ न्यायिक जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को इस लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए.
