बनारस में माधव तीर्थ बनेगा आकर्षण का केंद्र; एक साथ शैव वैष्णव परंपरा की झलक दिखेगी, बनेगा नया घाट

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि नया घाट नमो और आदि केशव घाट के बीच तैयार होगा.

बनारस में टूरिज्म को बढ़ावा. (Photo Credit: ETV Bharat)
वाराणसी: वाराणसी में जल्द ही एक नए घाट की सौगात मिलने जा रहा है.जो माधव तीर्थ के रूप में पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बनेगा. यह नया घाट नमो और आदि केशव घाट के बीच तैयार होगा,जिससे न सिर्फ काशी में एक नया कॉरिडोर बनेगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

काशी को महादेव घाट और मंदिरों का शहर कहा जाता है. दूर दराज से लोग यहां के घाटों की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं, यहां के मंदिरों का इतिहास को जानते हैं. पौराणिक मान्यताओं में विश्वास करते हैं. ऐसे में काशी में तमाम ऐतिहासिक मंदिर है जिन्हें नए सिरे से संरक्षित किया जा रहा है.

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार (Video Credit: ETV Bharat)

काशी में तैयार होगा माधव तीर्थ: आदि केशव घाट पर भगवान विष्णु का भी मंदिर है, जिसे नए कलेवर में तैयार किया गया है,अब उसके साथ ही एक नया घाट भी तैयार होगा. इस परियोजना का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है आगामी आने वाले दिनों में नए घाट की झलक दिखाई देगी.

आदि केशव घाट का उल्लेख मत्स्य पुराण में है. (Photo Credit: ETV Bharat)

शैव वैष्णव परंपरा की झलक दिखेगी: इस बारे में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि आदि केशव घाट का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है. इसे पांच प्रमुख तीर्थ स्थलों में भी गिना जाता है. अब आदि केशव और नमो घाट के बीच पहले से मौजूद कच्चे घाट को पक्के घाट के रूप में तैयार किया जाएगा, 228 मीटर का ये घाट होगा.जिससे न सिर्फ लोग इस प्राचीन स्थल तक पहुंच सकेंगे बल्कि पौराणिक महत्व को भी जान व समझ सकेंगे.

वाराणसी में आदिकेशव घाट (Photo Credit: ETV Bharat)

प्राचीन तीर्थ माधव तीर्थ जाएंगी टूरिस्ट्स: दिनेश कुमार ने बताया कि इस घाट का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को सबसे प्राचीन तीर्थ माधव तीर्थ तक पहुंचना है. यहां पर स्थापत्य कला की खूबसूरत तस्वीर दिखाई देगी, इसके साथ ही यहां साइनेज भी लगाए जाएंगे ,जिसके जरिए लोग घाट के बारे में जान सकेंगे उसके साथ ही यहां म्यूरल्स लगाए जाएंगे, जो यहां के खूबसूरती को बयां करेंगे.

पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

पर्यटकों को मिलेगी नयी जगह: पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि इस नए घाट के बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ यह कॉरिडोर गंगा उस पर भगवान अवधूत राम की समाधि स्थल से भी जुड़ेगा. इस घाट के बन जाने से वाटर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ेगी. घाटों का दबाव कम होगा. इस नए कॉरिडोर से बनारस की सुंदरता भौगोलिक सुंदरता बढ़ेगी. यहां के पर्यटन को एक नया स्थान मिलेगा.

संपादक की पसंद

