ETV Bharat / state

माधव लाल सिंह का राजकीय सम्मान के साथ बोकारो नदी तट पर हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

माधव लाल सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार ( ETV Bharat )

बोकारो: गोमिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और एकीकृत बिहार व झारखंड सरकार में मंत्री रहे माधव लाल सिंह का अंतिम संस्कार गुरुवार को साड़म पश्चिमी स्थित बोकारो नदी तट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया. उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया. बुधवार को लंबी बीमारी के बाद रांची के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया था.

अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

अंतिम संस्कार में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और हजारों समर्थक नम आंखों से शामिल हुए. पुलिस बल ने दिवंगत नेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. पूरे वातावरण में शोक की लहर व्याप्त रही और लोग “माधव लाल सिंह अमर रहें” के नारों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे. जिला प्रशासन द्वारा विधि-व्यवस्था और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं.

माधव लाल सिंह का बोकारो नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

“गोमिया और पूरे राज्य ने खोया अभिभावक” - योगेंद्र प्रसाद

मौके पर उपस्थित गोमिया विधायक सह मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि गोमिया ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य ने एक कर्मठ और ईमानदार नेता को खो दिया है, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है. उन्होंने माधव बाबू को गोमिया का अभिभावक बताते हुए कहा, “हम लोग राजनीतिक रूप से कभी पक्ष में रहे, कभी विपक्ष में, लेकिन हमेशा गोमिया की बेहतरी के लिए काम किया.” परिवार को शोक सहने की शक्ति देने की ईश्वर से कामना की.