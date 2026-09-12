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खाड़ी देशों में 'मेड इन यूपी' की धूम: निर्यात में जबरदस्त उछाल, ग्लोबल उठापटक भी बेअसर कैसे?

इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है. खाड़ी देशों की बदलती जरूरत, भारत के साथ बढ़ते कारोबारी रिश्ते, यूपी में बढ़ता उत्पादन, MSME सेक्टर की मजबूती और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP जैसी योजनाएं मिलकर इस पूरी कहानी को आगे बढ़ा रही हैं. सीधे तौर पर कहें तो यूपी के बदले व्यवसायिक बदलाव की वजह से ये सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है.- कन्हैया पांडे, आर्थिक मामलों के जानकार

बढ़ोतरी की वजह: उत्तर प्रदेश से खाड़ी देशों को होने वाले निर्यात में करीब 56 प्रतिशत की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि खाड़ी देशों में मेड इन यूपी प्रोडेक्ट की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है. दरअसल योगी सरकार की नीतियों, MSME सेक्टर की मजबूती और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' यानी ODOP जैसी योजनाओं ने मिलकर जमीन पर ऐसा क्या चमत्कार किया है, जिसने यूपी के व्यवसाय की पूरी तस्वीर बदल दी है.

लखनऊ: मिडिल ईस्ट में जबरदस्त भू-राजनीतिक तनाव है. दुनिया भर की सप्लाई चेन पूरी तरह चरमराई हुई है लेकिन इस वैश्विक संकट और उठापटक के बीच, उत्तर प्रदेश के व्यापार जगत बड़े-बड़े आर्थिक एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है. तनाव के इस दौर में भी, खाड़ी देशों के बाजारों में 'मेड इन यूपी' प्रोडक्ट्स का डंका बज रहा है.

व्यापार में उतार-चढ़ाव: यह इस बात का संकेत है कि यूपी के कारोबारी अब विदेशों में अपना सामान बेचने के लिए नए बाजार तलाश रहे हैं और अपनी काम करने की व्यवस्था को बेहतर बना रहे हैं. जनवरी से मार्च 2026 के बीच खाड़ी देशों को यूपी के निर्यात में 68.4 फीसदी की बड़ी गिरावट आई थी और करीब 1,929 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ था लेकिन जून तक निर्यात में 56 फीसदी की वापसी हुई. हालांकि, पिछले साल के मुकाबले अभी भी करीब 12 फीसदी की कमी है.

सप्लाई चेन ठप, पर UP का एक्सपोर्ट अप! (Photo Credit: ETV Bharat)



अब क्या है प्लान: पूरे साल की बात करें तो 2025-26 में यूपी से विदेश भेजे जाने वाले सामान का कुल कारोबार 22.77 अरब डॉलर रहा, जबकि 2024-25 में यह 21.98 अरब डॉलर था. यानी इसमें 3.60 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. देश के कुल निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी करीब 5.15 फीसदी रही. वहीं, कपड़े, पहनावे और हस्तशिल्प से जुड़े सामान का निर्यात 2025-26 में 34,829 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. उत्तर प्रदेश की नई Export Promotion Policy 2025-30 में राज्य के गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट को करीब 21 अरब डॉलर के स्तर से बढ़ाकर 2030 तक 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है. यानी सरकार अगले कुछ वर्षों में एक्सपोर्ट को दोगुने से भी ज्यादा स्तर तक ले जाने की तैयारी में है.

ODOP और MSME का महा-कमाल! (Photo Credit: ETV Bharat)

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अब एक्सपोर्ट को सिर्फ बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रखना चाहती. छोटे कारोबारी, MSME, ODOP उत्पाद, कृषि उत्पाद और नए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सहित सभी को एक्सपोर्ट की इस दौड़ में शामिल करने की कोशिश हो रही है.- प्रोफेसर हिलाल अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स (केकेसी)

बदल रहे हैं बाजार!: इसके लिए सबसे पहले खाड़ी देशों की बदलती तस्वीर समझनी होगी. ताजा हालात में खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रह गई है. वहां बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, रिटेल, फूड और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं. सीधी बात है कि जब किसी देश में नई सड़कें, शहर, होटल, मॉल, वेयरहाउस, एयरपोर्ट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं तो सिर्फ तेल की जरूरत नहीं होती. वहां खाने-पीने के सामान से लेकर कपड़े, फर्नीचर, मशीनरी, इंजीनियरिंग सामान, दवाइयां और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की मांग भी बढ़ती है. यही बदलता बाजार भारत और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा मौका बन रहा है.



UP के बिजनेस का नया 'ग्लोबल अवतार' (Photo Credit: ETV Bharat)

पहले यूपी के एक्सपोर्ट की बात होती थी तो कृषि उत्पाद, कालीन, चमड़ा, पीतल, कपड़ा और दूसरे पारंपरिक सामान सामने आते थे लेकिन अब एक्सपोर्ट की तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाइल और आईटी से जुड़े सेक्टर भी प्रदेश के औद्योगिक आधार को बड़ा कर रहे हैं. यानी अब स्थिति यह है कि अगर खाड़ी बाजार में कृषि उत्पाद की मांग है तो यूपी के पास माल है, अगर हैंडीक्राफ्ट की मांग है तो यूपी के पास कई मजबूत विकल्प हैं और अगर औद्योगिक सामान की मांग है तो प्रदेश में तेजी से बढ़ता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मौजूद है. यही विविधता एक्सपोर्ट के लिए यूपी की ताकत बन रही है.- कन्हैया पांडे, आर्थिक मामलों के जानकार



भरोसे में चीन से आगे भारत निकला!: मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद भी भारत ने अपने कारोबारी रिश्तों को मजबूत किया और कई देशों के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाया है. उत्तर प्रदेश में ODOP और MSME को बढ़ावा मिलने से उत्पादन बढ़ा है. अब यूपी के कारोबारी सिर्फ अपने उत्पाद को देश के बाजार में बेचने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि विदेशों में खरीदार तलाशने पर भी ध्यान दे रहे हैं. लखनऊ की चिकनकारी हो, मेवे और मसाले हों, दवाइयां हों या आईटी से जुड़े उत्पाद हों, यूपी के सामान की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौजूदगी बढ़ रही है.

तनाव के बीच खाड़ी देशों में UP का कब्जा! (Photo Credit: ETV Bharat)

खाड़ी देशों में पहले चीन और दूसरे देशों से होने वाली सप्लाई का बड़ा हिस्सा था, लेकिन अब भारत से खरीद पर भरोसा बढ़ा है और इसका फायदा यूपी के कारोबारियों को भी मिल रहा है.- संजय गुप्ता, व्यापारी

मुरादाबाद की चमक, भदोही की बुनावट और कन्नौज की खुशबू... यह सिर्फ यूपी के अलग-अलग जिलों की पहचान नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की वो ताकत है जो आज सरहदें पार कर रही हैं. ODOP यानी 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना ने यूपी के छोटे से छोटे कारीगर को वो हौसला दिया है कि वो अब लोकल से ग्लोबल सोच पा रहा है. पैकेजिंग, ब्रांडिंग और सही मार्केटिंग के दम पर आज हमारे जिलों का पारंपरिक हुनर दुनिया के बड़े-बड़े बाजारों में अपनी धाक जमा रहा है. यह इस बात का सबूत है कि जब स्थानीय कला को सही सरकारी मंच मिलता है, तो वो इतिहास रच देती है.



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