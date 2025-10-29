ETV Bharat / state

हरा सोना बना केले का तना! बुरहानपुर के हैंडबैग-टोपी के लिए लंदन-ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर की लाइन

बुरहानपुर में स्व सहायता समूह की महिलाओं का कमाल, केले के तने से इको फ्रेंडली वस्तुओं का निर्माण, दुनिया में बज रहा डंका.

बुरहानपुर में स्व सहायता समूह की महिलाओं का कमाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 1:59 PM IST

4 Min Read
बुरहानपुर: आमतौर पर बड़ी-बड़ी कंपनियों के ब्रांड ने अपने मेड इन टैग से दुनियाभर में पहचान बनाई है. वहीं, बुरहानपुर की धरती पर उगाए गए केले के पेड़ भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. केले के तने से निकाले गए रेशों से इको फ्रेंडली वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है. केले के रेशे से विभिन्न प्रकार की सजावटी वस्तुओं को निर्माण हो रहा है. इसमें आकर्षक हैंडबैग, मोबाइल कवर, भगवान का पालना (झूला), टोपी, टोकरी, सहित सैकड़ों उत्पाद शामिल हैं.

इन हस्तनिर्मित वस्तुओं की डिमांड अब सिर्फ बुरहानपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली, मुंबई, सहित कोलकाता तक पहुंच चुकी है. साथ ही विदेशों से भी ऑर्डर आ रहे हैं. इस रोजगार से जुड़ी महिलाओं को अच्छी आमदनी हो रही है. उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है.

मेड इन बुरहानपुर प्रोडक्ट का डंका (ETV Bharat)

महिलाएं बना रहीं वेस्टेज से बेस्ट प्रोडक्ट
आपने अब तक "मेड इन कोरिया", "मेड इन अमेरिका" और "मेड इन जापान" जैसे प्रोडक्ट्स तो बहुत देखे और इस्तेमाल किए होंगे. लेकिन क्या आपने कभी "मेड इन बुरहानपुर" प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है. जी हां मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक जिला बुरहानपुर, यहां स्व सहायता समूह की महिलाओं ने नई कहानी लिखी है. उन्होंने वेस्टेज से बेस्ट प्रोडक्ट बनाकर खुद को साबित किया है. इतना ही नहीं अब यह प्रोडक्ट्स देश-दुनिया में पहचान बना रहा है.

केले की फसल के कचरे को बनाया अजीविका का साधन
यह महिलाएं पहले खेती किसानी में मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन इनके जीवन में नया मोड़ आया है. जिला पंचायत में एनआरएलएम (National Rural Livelihood Mission) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण हासिल किया. इसके बाद केले की फसल को चुना. फिर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने नवाचार और आत्मनिर्भरता की अनोखी कहानी लिख दी. यह कहानी अब अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है. केले की फसल के कचरे को न सिर्फ अपनाया, बल्कि उसे अपनी आजीविका का माध्यम बना लिया. महिलाएं एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट बनाकर अच्छी आमदनी कर रही हैं.

केले के तने के रेशे से प्रोडक्ट्स बना रही महिलाएं (ETV Bharat)

banacrop नाम से बनाई वेबसाइट
इससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आया है, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को देश विदेशों में खूब पसंद किया जा रहा है. रोचक बात यह है कि बुरहानपुर के केले के रेशे से निर्मित टोपी को लंदन और ऑस्ट्रेलिया में खूब पसंद किया गया. अब तक एक दर्जन टोपियां विदेश तक पहुंचाई गई हैं. इस बीच जिला प्रशासन ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के मकसद से banacrop नाम से वेबसाइट बनाई है. इस वेबसाइट पर देशभर से ऑनलाइन आर्डर आते हैं.

फाइबर बनाने की प्रक्रिया
केले के तने से रेशों को सूखाकर निकालने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता हैं. रेशे निकाल सुखाते हैं, इसके बाद एक मजबूत और टिकाऊ फाइबर तैयार होता है. इससे आकर्षक और पर्यावरण के लिए अनुकूल मोबाइल स्टैंड, टोपी, टोकरी, झूला, और कई तरह के सजावटी सामान तैयार हो रहे हैं. रोचक बात यह है कि यह पहल न केवल ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रही है. आमतौर पर पूर्व में किसान केले के तने को कचरा समझकर फेंक देते थे, अब यही कचरा महिलाओं के लिए हरा सोना बनकर उभरा है. साथ ही बेहतर आमदनी का भी साधन बन चुका है.

लवकुश स्व सहायता समूह की अनुसूईया बताती हैं कि, ''समूह से जुड़ने से पहले रोजगार को लेकर चिंतित रहते थे, खेती किसानी में अक्सर काम नहीं मिलता था, लेकिन प्रशिक्षण हासिल किया, नए नए सामान बनाए. इन इको फ्रेंडली सामानों को लोगों ने खूब पसंद किया. अब यही काम हमारी पहचान बन गया है. घर बैठे ही हम अच्छी आमदनी कर रहे हैं.

WOMEN MAKING PRODUCTS FROM BANANA
BURHANPUR NEWS
BANANA STEMS PRODUCTS DEMAND
BURHANPUR HARA GOLD BANANA STEMS
MADE IN BURHANPUR PRODUCTS

