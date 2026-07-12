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मदनवाड़ा कोरकोट्टी नक्सल हमले के 17 साल, राजनांदगांव में श्रद्धांजलि सभा, SP विनोद चौबे सहित 29 वीरों को किया नमन

राजनांदगांव में श्रद्धांजलि सभा, SP विनोद चौबे सहित 29 वीरों को किया नमन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

राजनांदगांव. मंच पर शहीदों के चित्र सजे थे, बिगुल की गूंज वातावरण में सम्मान का एहसास करा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा बोल रही थीं शहीद परिवारों की नम आंखें. कोरकोट्टी के रक्तरंजित इतिहास को 17 साल बीत चुके हैं, फिर भी उस काली सुबह की टीस आज भी वैसी ही है. रविवार को पुलिस लाइन स्थित आरक्षी केंद्र में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए, तो कई परिजनों की आंखों से आंसू छलक पड़े.

कार्यक्रम में शहीद एसपी विनोद कुमार चौबे की धर्मपत्नी रंजना चौबे भी मौजूद रहीं. उन्होंने स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया तो वहां मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं. श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों के लिए यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस दर्द को फिर से जीने का पल था, जिसने 12 जुलाई 2009 को पूरे राजनांदगांव को झकझोर दिया था.

हम सबके जीवन में दुख तो है लेकिन एक संतोष भी है जिस उद्देश्य से वीर जवानों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया वो आज पूरा हुआ. अभी भी हमें जमीनी स्तर, सामाजिक स्तर पर सजग रहने की जरूरत है ताकि दोबारा विध्वंसकारी तत्व सक्रिय ना हो पाएं- रंजना चौबे, शहीद SP की पत्नी

कोरकोट्टी...जहां एक साथ बुझ गए थे 29 घरों के चिराग

12 जुलाई 2009 को मदनवाड़ा क्षेत्र में दो जवानों की हत्या की सूचना के बाद एसपी विनोद कुमार चौबे स्वयं पुलिस बल के साथ घटनास्थल के लिए निकले थे. मानपुर के पास कोरकोट्टी के जंगल में घात लगाए बैठे नक्सलियों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया. इस हमले में एसपी चौबे सहित 29 पुलिस और सीएएफ जवान वीरगति को प्राप्त हुए. यह हमला आज भी छत्तीसगढ़ के सबसे भीषण नक्सली हमलों में दर्ज है.

17 साल बाद भी यादें नहीं हुईं धुंधली

श्रद्धांजलि समारोह ने एक बार फिर यह एहसास कराया कि समय बीतने से शहादत का दर्द कम नहीं होता. शहीद परिवारों के चेहरों पर वही पीड़ा, वही खालीपन और वही गर्व एक साथ दिखाई दिया. कई परिजन श्रद्धांजलि देते समय अपने आंसू नहीं रोक सके.

जनप्रतिनिधियों और पुलिस अधिकारियों ने किया नमन

समारोह में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, सांसद संतोष पांडे, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे. सभी ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया.

वीर शहीदों का बलिदान राष्ट्र की चेतना में सदैव अमर रहेगा, उनके परिजन के साहस, धैर्य और त्याग को भी सादर प्रणाम करता हूं- अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद

शहीद जवानों का सर्वोच्च बलिदान और अपने कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण व शौर्य आजीवन जीवंत रहेगा- संतोष पांडे, सांसद

17 साल बाद भी एक सवाल जिंदा है...

कोरकोट्टी की घटना इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन शहीद परिवारों के लिए यह आज भी वर्तमान है. हर वर्ष 12 जुलाई को श्रद्धांजलि दी जाती है, पर मंच से उतरते ही कई परिवार उसी खालीपन के साथ लौट जाते हैं, जिसे समय भी भर नहीं पाया. यही वजह है कि कोरकोट्टी केवल एक नक्सली हमला नहीं, बल्कि राजनांदगांव की सामूहिक स्मृति का सबसे गहरा जख्म बन चुका है.