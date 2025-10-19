बिहार में टिकट कटने पर RJD नेता ने फाड़े कपड़े, रो-रोकर लालू की गाड़ी का किया पीछा
पटना में राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन शाह ने जोरदार हंगामा किया है. हंगामें का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
RJD नेता मदन शाह (ETV Bharat)
Published : October 19, 2025 at 12:36 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 12:46 PM IST
पटना: राबड़ी आवास पर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है. मधुबन विधानसभा से राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन शाह अचानक राबड़ी आवास पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे. इसी बीच उन्होंने अपना कुर्ता भी फाड़ा और जमीन पर लेटकर जोर-जोर से रोने लगे.
