ETV Bharat / state

'किसी में कूवत नहीं कि नीतीश कुमार को हटा दे, स्वेच्छा से उन्होंने राज्यसभा का रास्ता चुना है', तेजस्वी पर भड़के JDU के दिग्गज

पटना : सम्राट चौधरी की सरकार को आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल हो गया. विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया था. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने 90 मिनट चर्चा के लिए समय दिया था. सभी दलों को विधायकों की संख्या के हिसाब से समय आवंटित किया गया था. चर्चा के बाद ध्वनिमत से सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार का विश्वास मत हासिल कर लिया.

'यह तो होना ही था' : जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मदन सहनी ने सम्राट चौधरी की सरकार को विश्वास मत हासिल होने पर कहा कि यह तो होना ही था. सबको पता है कि सरकार के पास बहुमत है लेकिन संसदीय परंपरा है और उसे पालन किया जाता है.

मदन सहनी से खास बातचीत (ETV Bharat)

''हम लोगों को पूरा भरोसा है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को सम्राट चौधरी आगे बढ़ाएंगे. हम लोगों का पूरा समर्थन सम्राट चौधरी के साथ है.''- मदन सहनी पूर्व मंत्री सह जदयू के वरिष्ठ नेता

'तेजस्वी यादव कुछ भी बोल सकते हैं' : शुक्रवार को बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव में '2025 से 30, फिर से नीतीश' का नारा दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें फिनिश कर दिया. इस पर जदयू नेता मदन साहनी ने कहा तेजस्वी यादव के पास बोलने के लिए कोई मेटेरियल नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं.

''सबको मालूम है कि नीतीश कुमार को हटाने का कुवत किसी नेता में नहीं है. हमारे नेता नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से अपना रास्ता चुना है. राज्यसभा गए हैं और आज भी बिहार में नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार चल रही है.''- मदन सहनी पूर्व मंत्री सह जदयू के वरिष्ठ नेता