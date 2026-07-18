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सोनम वांगचुक और राजस्थानी भाषा पर गरमाई सियासत, मदन राठौड़ का कांग्रेस पर तीखा हमला

सोनम वांगचुक और राजस्थानी भाषा पर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान की सियासत में सोनम वांगचुक ओर राजस्थानी भाषा के मुद्दों ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है. एक ओर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराने को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गई, वहीं दूसरी ओर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के मुद्दे पर भी बयानबाजी तेज हो गई.

कांग्रेस पर साधा निशाना: शनिवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए दोनों मामलों में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार की प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाना और भाषा के सम्मान के लिए सार्थक प्रयास करना है. राठौड़ ने कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी किसी भी नागरिक का जीवन बचाना है और स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल पहुंचाना पूरी तरह उचित निर्णय था. किसी की जान पर राजनीति करना विकृत मानसिकता का परिचायक है.

मदन राठौड़ ने बोला कांग्रेस पर हमला (ETV Bharat Jaipur)

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मांग पर चर्चा और बहस लोकतंत्र का हिस्सा: मदन राठौड़ ने कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि स्वास्थ्य और बिगड़ जाए, ताकि बाद में सरकार को घेरकर राजनीतिक लाभ लिया जा सके. उन्होंने कहा कि आमरण अनशन जैसा कदम उठाने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मांग पर चर्चा और बहस लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी व्यक्ति का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हर हाल में जीवन की रक्षा करना है और इसी उद्देश्य से सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

सत्ता में रहते ठोस कदम नहीं उठाया?: उधर, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन उस दौरान राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. अब विपक्ष केवल दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने का प्रयास कर रहा है. राठौड़ ने कहा कि भाजपा राजस्थानी भाषा के सम्मान और उसकी मान्यता के लिए प्रयासरत है.

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विदेशी भाषाओं को भी बढ़ावा मिले: उन्होंने कहा कि भाषा को मान्यता दिलाने के लिए पहले भाषाविदों को विभिन्न बोलियों को लेकर व्यापक सहमति बनानी होगी. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मेवाड़ी, मारवाड़ी सहित अलग-अलग क्षेत्रों में शब्दों और बोलियों में अंतर है, यदि भाषाविद् इन्हें एक स्वरूप देने की दिशा में काम करें तो मान्यता दिलाने के प्रयास और तेज किए जा सकते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जर्मन, फ्रेंच और इटालियन जैसी विदेशी भाषाओं के अध्ययन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है.

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