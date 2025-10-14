ETV Bharat / state

राठौड़ बोले- डोटासरा की राजनीति सिर्फ RSS को बदनाम करने पर टिकी है, नरेश मीणा को लेकर कही ये बात

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने आरएसएस को लेकर टिप्पणी की.

Madan Rathore
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में जुबानी जंग तेज है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरएसएस के बहाने भाजपा को निशाने पर लिया तो पलटवार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उतर आए. राठौड़ ने मंगलवार को एसएमएस हॉस्पिटल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की राजनीति सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को बदनाम करने पर टिकी है.

उन्होंने स्वयं की व्यक्तिगत राजनीति कभी की ही नहीं. राठौड़ ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले नरेश मीणा को लेकर भी कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जनता का जनादेश भाजपा के साथ है. आज या कल में भाजपा अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी. हमारी जीत निश्चित है. उधर, मदन राठौड़ की पत्नी से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एसएमएस अस्पताल पहुंची.

मदन राठौड़ का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

RSS पर राजनीति टिकी : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की राजनीति सिर्फ आरएसएस को बदनाम करने पर टिकी हुई है. हर मौके पर आरएसएस को दोष देते हैं. उनके घर में भी कोई काम हो जाए तो उसके लिए भी आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हैं. वह अपने भरोसे कोई राजनीति नहीं कर पा रहे हैं. हर बात पर आरएसएस को कोसते हैं. उन्होंने कभी व्यक्तिगत राजनीति नहीं की. जेल में बंद एनएसयूआई के पदाधिकारियों से डोटासरा के मिलने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस हमेशा प्रायोजित राजनीति करती है. पहले स्वयं कुछ ऐसा करो जिससे जेल में जाएं और फिर जेल के बहाने राजनीति करो. समस्या खुद पैदा करो फिर उसका समाधान भी खुद करो. ये कांग्रेस का एजेंडा हमेशा रहा है.

जल्द होगा हमारा उम्मीदवार घोषित : नरेश मीणा के अंता विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का. हर व्यक्ति अपने विवेक से निर्णय लेता है. उसमें हम दखल नहीं करते हैं. उन्होंने नामांकन दाखिल किया वो उनका निर्णय है. जहां तक अंता विधानसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार की बात है तो आज और कल में आपको उम्मीदवार का नाम मिल जाएगा. हमने लगभग सभी तैयारी कर ली है. हमारे यहां पर सामूहिक निर्णय होता है. सब की सलाह ली गई है और उसी के अनुसार निर्णय कर दिया जाएगा. जहां तक जीत की बात है तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है.

Vasundhara Raje Meets Rathore
मदन राठौड़ की पत्नी से मिलने पहुंचीं वसुंधरा राजे (ETV Bharat Jaipur)

वसुंधरा पहुंचीं एसएमएस : उधर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की पत्नी उषा राठौड़ से मिलने एसएमएस अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने हालचाल जाना, इसके बाद राजे पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल घर पहुंच कर उनके पिता स्व. श्री रामअवतार डांगायच के निधन पर शोक व्यक्त किया. इस दौरान राजे ने मीडिया से बात करते हुए अंता उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को लेकर कहा कि ये पार्टी का और मुख्यमंत्री का निर्णय है. वो ही तय करेंगे कि कैंडिडेट कौन होगा. जो पार्टी का कैंडिडेट होगा वो सर्वमान्य होगा. जो निर्देश वो हमको देंगे कहां जाना है और क्या करना है, उस निर्देश का पालन करने की कोशिश करेंगे.

