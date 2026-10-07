पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की 'एकजुटता' पर राठौड़ का तंज, बोले, 'फोटो फ्रेम में साथ, मन में मतभेद'
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस केवल एकजुटता का स्वांग कर रही है.
Published : October 7, 2026 at 7:44 PM IST
जयपुर : राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर लाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है. प्रदेश कांग्रेस की बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए. बैठक में पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन, स्थानीय मुद्दों और संगठनात्मक समन्वय पर रणनीति बनाई गई. कांग्रेस की इस कवायद पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस भले ही तस्वीर में एकजुट नजर आ रही हो, लेकिन उसके भीतर मतभेद अभी भी मौजूद हैं. राठौड़ ने कहा कि पूर्व सीएम गहलोत तो मठाधीश बने रहना चाहते हैं, फोटो फ्रेम के लिए है, लेकिन मन में भरपूर मतभेद भरा हुआ है.
'एकजुटता बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है?' : मदन राठौड़ ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के नेता यदि वास्तव में एकजुट हैं, तो उन्हें बार-बार इसका संदेश देने की जरूरत क्यों पड़ रही है. उनके मुताबिक, कांग्रेस के भीतर वैमनस्य और आपसी खींचतान की स्थिति है और पंचायत चुनाव के दौरान यह फिर सामने आ सकती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल एकजुटता का स्वांग कर रही है. राठौड़ ने पूर्व सीएम गहलोत के बैठक के दौरान दिए गए 'परमानेंट इंचार्ज' वाले कथित बयान को भी राजनीतिक निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि गहलोत आज भी खुद को कांग्रेस का स्थायी प्रभारी या 'मठाधीश' मानकर चल रहे हैं. राठौड़ के मुताबिक, किसी वरिष्ठ नेता को इस तरह अपनी भूमिका को सबसे ऊपर रखने के बजाय संगठन में दूसरे नेताओं को भी जगह देनी चाहिए.
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'पायलट को हवा देने का काम कर रहे गहलोत' : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत के उस कथित बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सचिन पायलट इस बार पहले जैसी गलती नहीं करेंगे. राठौड़ ने इसे गहलोत की ओर से पायलट को राजनीतिक रूप से फिर उभारने की कोशिश के तौर पर पेश किया. राठौड़ ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नेता एकजुटता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके बयानों में ही पुराने राजनीतिक मतभेदों की झलक दिखाई देती है. उनके मुताबिक, कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव को लेकर खींचतान लंबे समय से चर्चा में रही है.
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'निकाय चुनाव की हार के बाद पंचायत पर दबाव' : राठौड़ ने कांग्रेस की मौजूदा कवायद को इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जोड़ते हुए कहा कि मंच पर नेताओं का साथ बैठना अलग बात है और जमीनी स्तर पर उनके समर्थकों तथा संगठन के बीच तालमेल होना अलग. उन्होंने कांग्रेस के भीतर चल रही कथित खींचतान का हवाला देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में जनता के सामने कांग्रेस की वास्तविक स्थिति सामने आएगी. जिस तरह से निकाय चुनाव में जनता ने नकारा, उसी तरह से पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस की हार होने वाली है. राठौड़ ने कहा कि पिछले ढाई साल में जिस तरह से जनता के लिए भजनलाल सरकार ने काम किया, उस पर जनता भरोसा जताएगी. निकाय चुनाव से भूरी हार कांग्रेस की होने वाली है.