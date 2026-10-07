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पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की 'एकजुटता' पर राठौड़ का तंज, बोले, 'फोटो फ्रेम में साथ, मन में मतभेद'

कांग्रेस की 'एकजुटता' पर राठौड़ ने साधा निशाना ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर लाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है. प्रदेश कांग्रेस की बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए. बैठक में पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन, स्थानीय मुद्दों और संगठनात्मक समन्वय पर रणनीति बनाई गई. कांग्रेस की इस कवायद पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस भले ही तस्वीर में एकजुट नजर आ रही हो, लेकिन उसके भीतर मतभेद अभी भी मौजूद हैं. राठौड़ ने कहा कि पूर्व सीएम गहलोत तो मठाधीश बने रहना चाहते हैं, फोटो फ्रेम के लिए है, लेकिन मन में भरपूर मतभेद भरा हुआ है.